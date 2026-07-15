Jordan Pickford Bangga Bisa Hadapi Lionel Messi Jelang Timnas Inggris Lawan Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

Kiper Timnas Inggris Jordan Pickford. (Dok. Jordan Pickford)
JawaPos.com - Jordan Pickford merasa bangga bisa berhadapan dengan Lionel Messi di laga timnas Inggris melawan Argentina. Laga semifinal piala dunia itu bakal dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB.
Bagi penjaga gawang timnas Inggris Jordan Pickford, Lionel Messi merupakan pemain penting bagi timnas Argentina yang terbukti dengan koleksi gol dan persembahan gelar piala dunia. Dia merasa bangga bisa melawan pemain yang dilihatnya sejak kecil.
"Messi telah mencetak begitu banyak gol dan memberikan kontribusi pada begitu banyak gol sepanjang karirnya, dan sungguh menyenangkan akhirnya bisa berhadapan dengannya setelah sekian lama, sejak menontonnya saat masih kecil," kata Jordan Pickford dikutip dari England Football, Rabu (15/7).
Baca Juga:Performa Timnas Argentina Dikritik, Lionel Scaloni Sebut Timnya Tidak Seburuk Anggapan Orang
Untuk menghadapi Argentina, Pickford mengatakan bahwa kekompakan menjadi salah satu hal yang diunggulkan timnas Inggris. Kiper 32 tahun tersebut ingin hal itu ditunjukkan di laga besok.
"Anda tidak bisa mengabaikan kemampuan dan bakat yang kami miliki dalam skuad, baik dalam menyerang, bertahan, maupun kekompakan. Kami memiliki semuanya dan itulah yang perlu kami tunjukkan pada Rabu (15/7)," ujar Pickford.
Berbicara tentang Argentina, Pickford tidak hanya fokus kepada Messi saja karena mereka memiliki pemain berkualitas lainnya. Meskipun demikian, kiper Everton tersebut menilai timnas Inggris memiliki kemampuan yang baik di lini depan dan pertahanan tangguh.
Baca Juga:Timnas Spanyol Tunggu Lawan di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Mengaku Berteman Dekat dengan Lionel Scaloni
"Tapi kita juga tidak bisa hanya membicarakan Messi. Mereka tim yang bagus dan mereka juara bertahan. Mereka tim yang bagus, tetapi kami memiliki begitu banyak kemampuan dalam skuad kami di lini depan dan kami sulit untuk ditembus. Kami memiliki ketahanan itu; kami memiliki kebersamaan itu dan kami memiliki mentalitas itu. Itulah yang membuat sebuah tim menjadi bagus," jelas Pickford.
Segala situasi seperti bermain hingga perpanjangan waktu hingga adu penalti, sudah siap dihadapi timnas Inggris untuk mengalahkan Argentina.
"Saya rasa sekarang fokusnya hanya pada kami sebagai timnas Inggris dan kami harus tampil maksimal untuk mengalahkan negara top lainnya. Ini pertarungan antara kita dan mereka untuk memperebutkan tempat di final, dan ini adalah pertandingan sepak bola. 90 menit, 120 menit, adu penalti. Kami siap menghadapi apa pun, dan ini adalah pertarungan antara kami dan mereka, dan ini tentang siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Kami sepenuhnya siap untuk itu," ucap Pickford.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa