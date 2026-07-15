Jordan Pickford Bangga Bisa Hadapi Lionel Messi Jelang Timnas Inggris Lawan Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Jordan Pickford merasa bangga bisa berhadapan dengan Lionel Messi di laga timnas Inggris melawan Argentina. Laga semifinal piala dunia itu bakal dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB.

Bagi penjaga gawang timnas Inggris Jordan Pickford, Lionel Messi merupakan pemain penting bagi timnas Argentina yang terbukti dengan koleksi gol dan persembahan gelar piala dunia. Dia merasa bangga bisa melawan pemain yang dilihatnya sejak kecil.

"Messi telah mencetak begitu banyak gol dan memberikan kontribusi pada begitu banyak gol sepanjang karirnya, dan sungguh menyenangkan akhirnya bisa berhadapan dengannya setelah sekian lama, sejak menontonnya saat masih kecil," kata Jordan Pickford dikutip dari England Football, Rabu (15/7).

Untuk menghadapi Argentina, Pickford mengatakan bahwa kekompakan menjadi salah satu hal yang diunggulkan timnas Inggris. Kiper 32 tahun tersebut ingin hal itu ditunjukkan di laga besok.

"Anda tidak bisa mengabaikan kemampuan dan bakat yang kami miliki dalam skuad, baik dalam menyerang, bertahan, maupun kekompakan. Kami memiliki semuanya dan itulah yang perlu kami tunjukkan pada Rabu (15/7)," ujar Pickford.

Berbicara tentang Argentina, Pickford tidak hanya fokus kepada Messi saja karena mereka memiliki pemain berkualitas lainnya. Meskipun demikian, kiper Everton tersebut menilai timnas Inggris memiliki kemampuan yang baik di lini depan dan pertahanan tangguh.

"Tapi kita juga tidak bisa hanya membicarakan Messi. Mereka tim yang bagus dan mereka juara bertahan. Mereka tim yang bagus, tetapi kami memiliki begitu banyak kemampuan dalam skuad kami di lini depan dan kami sulit untuk ditembus. Kami memiliki ketahanan itu; kami memiliki kebersamaan itu dan kami memiliki mentalitas itu. Itulah yang membuat sebuah tim menjadi bagus," jelas Pickford.

Segala situasi seperti bermain hingga perpanjangan waktu hingga adu penalti, sudah siap dihadapi timnas Inggris untuk mengalahkan Argentina.