Jelang Final Piala Dunia 2026, Spanyol Wajib Waspadai Argentina yang Doyan Comeback

Pemain Argentina Enzo Fernandez (kiri) dan Lautaro Martinez mencetak gol di semifinal Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com – Spanyol akan bertemu Argentina di final Piala Dunia 2026. Pertemuan keduanya dijadwalkan berlangsung Senin (20/7) di MetLife Stadium, East Rutherford.
Di partai semifinal, Spanyol menundukkan Prancis dengan skor 2-0. Sedangkan Argentina menang dengan skor 2-1 atas Inggris lewat comeback dramatis.
“Kami melakukan yang terbaik untuk tim nasional kami. Terkadang semuanya berjalan lancar, namun terkadang tidak,” kata bek Argentina Cristian Romero kepada DSports. “Tetapi kami senang bisa kembali lolos ke final Piala Dunia,” tambah pemain belakang Tottenham itu.
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“Saya pikir kami sedang membuat sejarah. Bagi kami, (final) ini adalah sesuatu yang sangat besar dan kami merasakan arti penting seragam ini lebih dari siapa pun,” ungkap Romero.
Meski menang, Romero menang kena kritik tajam. Performa Romero dan Lisandro Martinez sebagai bek tengah Argentina disorot sebagai sosok yang rapuh di lini belakang Albiceleste.
Dalam tujuh pertandingan di Piala Dunia 2026, hanya dua kali gawang Argentina nirbobol. Yaitu dua pertandingan awal di fase grup ketika lawan Aljazair dan Austria. Setelah itu, di lima laga berikutnya gawang Argentina selalu bobol.
“Kami sudah terbiasa dengan orang-orang yang selalu membicarakan (keburukan) kami. Sepertinya mereka senang melakukannya dan kami merespon kritikan itu di lapangan dengan performa tim,” kata Lisandro kepada DSports.
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Dalam tujuh pertandingan di Piala Dunia 2026 ini, Argentina seperti jenis tim yang doyan comeback. Dalam dua laga, juara dunia tiga kali itu tertinggal lebih dahulu kemudian meraih kemenangan.
Misalnya ketika lawan Mesir di 16 besar. Argentina yang tertinggal 0-2, kemudian menang dengan skor 3-2. Dalam durasi 14 menit, Lionel Messi dkk menciptakan tiga gol ke gawang Mesir.
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