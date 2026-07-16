Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 16 Juli 2026 | 22.44 WIB

Bedah Gaya Main Spanyol vs Argentina! Final Piala Dunia 2026 Janjikan Pertunjukan Terbaik

Argentina dan Spanyol akan saling berhadapan pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium dalam duel dua filosofi sepak bola modern yang diprediksi berlangsung sengit. (FIFA) - Image

Argentina dan Spanyol akan saling berhadapan pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium dalam duel dua filosofi sepak bola modern yang diprediksi berlangsung sengit. (FIFA)

JawaPos.com — Argentina tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia saat menghadapi Spanyol pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, East Rutherford, Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Duel dua raksasa dari Amerika Selatan dan Eropa ini diprediksi menyajikan benturan filosofi sepak bola modern yang berpotensi menjadi salah satu final terbaik dalam sejarah turnamen.

Laga Spanyol vs Argentina bukan sekadar perebutan trofi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini juga mempertemukan juara bertahan dunia melawan juara Eropa yang sama-sama tampil konsisten sepanjang turnamen.

Mengapa Gaya Bermain Spanyol Sulit Ditaklukkan?

Spanyol datang ke final dengan identitas permainan yang semakin matang di bawah arahan Luis de la Fuente.

La Roja tetap mengandalkan penguasaan bola sebagai senjata utama, tetapi kini tampil lebih efektif dalam menciptakan peluang dan menyelesaikan serangan.

Pendekatan tersebut terlihat jelas saat mereka mengalahkan Prancis di semifinal.

Spanyol mendominasi jalannya pertandingan melalui sirkulasi bola cepat, perpindahan posisi antarpemain, serta tekanan tinggi yang membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan.

Perjalanan Spanyol menuju final memang tidak selalu berjalan mulus.

Mereka sempat ditahan imbang Cape Verde tanpa gol pada fase grup sebelum bangkit dengan kemenangan atas Arab Saudi dan Uruguay untuk memastikan tiket ke babak gugur.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Juli 2026 | 17.34 WIB

19 Tahun Lalu Dimandikan Lionel Messi, Lamine Yamal Kini Bertemu La Pulga di Final Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

19 Tahun Lalu Dimandikan Lionel Messi, Lamine Yamal Kini Bertemu La Pulga di Final Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Juli 2026 | 16.23 WIB

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara - Image
Piala Dunia 2026

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Kamis, 16 Juli 2026 | 14.47 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore