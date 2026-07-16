Bedah Gaya Main Spanyol vs Argentina! Final Piala Dunia 2026 Janjikan Pertunjukan Terbaik

JawaPos.com — Argentina tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia saat menghadapi Spanyol pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, East Rutherford, Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Duel dua raksasa dari Amerika Selatan dan Eropa ini diprediksi menyajikan benturan filosofi sepak bola modern yang berpotensi menjadi salah satu final terbaik dalam sejarah turnamen.

Laga Spanyol vs Argentina bukan sekadar perebutan trofi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini juga mempertemukan juara bertahan dunia melawan juara Eropa yang sama-sama tampil konsisten sepanjang turnamen.

Mengapa Gaya Bermain Spanyol Sulit Ditaklukkan? Spanyol datang ke final dengan identitas permainan yang semakin matang di bawah arahan Luis de la Fuente.

La Roja tetap mengandalkan penguasaan bola sebagai senjata utama, tetapi kini tampil lebih efektif dalam menciptakan peluang dan menyelesaikan serangan.

Pendekatan tersebut terlihat jelas saat mereka mengalahkan Prancis di semifinal.

Spanyol mendominasi jalannya pertandingan melalui sirkulasi bola cepat, perpindahan posisi antarpemain, serta tekanan tinggi yang membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan.

Perjalanan Spanyol menuju final memang tidak selalu berjalan mulus.