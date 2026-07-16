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Risma Azzah Fatin
Jumat, 17 Juli 2026 | 00.00 WIB

4 Pernyataan Kontroversial tentang Lionel Messi Picu Kehebohan Besar di Argentina di Tengah Laga Piala Dunia FIFA 2026v

Lionel Messi (Bein Sports) - Image

Lionel Messi (Bein Sports)

JawaPos.com – Menjelang semifinal Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina dan Inggris, suasana memanas setelah muncul sejumlah pernyataan kontroversial yang ditujukan kepada Lionel Messi.

Komentar tersebut memicu reaksi luas di Argentina karena dianggap menyerang sosok yang menjadi ikon sepak bola nasional.

Berikut 4 pernyataan yang menjadi sorotan dan memicu kehebohan, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/7).

1.     Lionel Messi harus diistirahatkan

Mantan pemain tim nasional Inggris, Joe Cole, menyatakan bahwa Lionel Messi sebaiknya diistirahatkan pada laga semifinal. Pernyataan tersebut langsung memancing perhatian karena disampaikan menjelang pertandingan penting antara Argentina dan Inggris. Ucapan itu kemudian menjadi perbincangan luas di kalangan penggemar sepak bola Argentina.

2.     Keyakinan Bahwa Inggris akan Mencapai Final

Meski mendapat respons dari Micah Richards, Joe Cole tetap mempertahankan pendapatnya. Ia menyatakan memiliki keyakinan bahwa Inggris akan berhasil melaju ke partai final. Pernyataan tersebut semakin memperbesar kontroversi karena dinilai meremehkan peluang Argentina bersama Lionel Messi.

3.     Serangan Intern Terhadap Simbol Nasional Argentina

Editor: Novia Tri Astuti
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