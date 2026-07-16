Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 16 Juli 2026 | 23.54 WIB

4 Penyebab Keruntuhan Prancis Gagal Tembus Pertahanan Kokoh Spanyol di Semi-final Piala Dunia FIFA 2026

Kylian Mbappe (Bein Sports) - Image

Kylian Mbappe (Bein Sports)

JawaPos.com – Kekalahan Prancis dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas lawan, tetapi juga sejumlah kelemahan yang gagal diatasi tim asuhan Didier Deschamps.

Berikut 4 faktor utama yang membuat Prancis tersingkir sekaligus membuat para bintang seperti Kylian Mbappé, Michael Olise, dan Ousmane Dembélé gagal memberikan pengaruh dalam pertandingan, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/7).

1.     Pertahanan Disiplin Spanyol Berhasil Membungkam Lini Serang Prancis

Spanyol menerapkan organisasi pertahanan yang rapat sehingga ruang gerak Kylian Mbappé sangat terbatas sepanjang pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembélé juga kesulitan menciptakan peluang karena selalu mendapat pengawalan ketat. Akibatnya, lini depan Prancis gagal menampilkan permainan yang efektif.

2.     Lini Tengah Prancis Kalah Bersaing dalam Penguasaan Permainan

Aurélien Tchouaméni dan Adrien Rabiot tidak mampu mengimbangi dominasi lini tengah Spanyol. Kondisi tersebut membuat aliran bola ke lini depan sering terputus dan serangan Prancis kehilangan kreativitas. Mbappé pun lebih sering mengandalkan aksi individu karena minim dukungan dari rekan setimnya.

3.     Para Pemain Kunci Prancis Gagal Menunjukkan Performa Terbaik

Michael Olise tidak mampu menampilkan kreativitas yang menjadi keunggulannya sepanjang turnamen. Ousmane Dembélé beberapa kali kehilangan penguasaan bola dan gagal menciptakan peluang berbahaya, sementara Bradley Barcola tidak mampu memaksimalkan kecepatannya. Penurunan performa para pemain tersebut membuat serangan Prancis mudah dipatahkan.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Tim Afrika Ini Jadi Satu-satunya yang Tak Bisa Dikalahkan Spanyol dan Argentina dalam 90 Menit di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Tim Afrika Ini Jadi Satu-satunya yang Tak Bisa Dikalahkan Spanyol dan Argentina dalam 90 Menit di Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Juli 2026 | 23.36 WIB

Bedah Gaya Main Spanyol vs Argentina! Final Piala Dunia 2026 Janjikan Pertunjukan Terbaik - Image
Piala Dunia 2026

Bedah Gaya Main Spanyol vs Argentina! Final Piala Dunia 2026 Janjikan Pertunjukan Terbaik

Kamis, 16 Juli 2026 | 22.44 WIB

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

Kamis, 16 Juli 2026 | 17.34 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore