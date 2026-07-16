4 Penyebab Keruntuhan Prancis Gagal Tembus Pertahanan Kokoh Spanyol di Semi-final Piala Dunia FIFA 2026

Kylian Mbappe (Bein Sports)
JawaPos.com – Kekalahan Prancis dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas lawan, tetapi juga sejumlah kelemahan yang gagal diatasi tim asuhan Didier Deschamps.
Berikut 4 faktor utama yang membuat Prancis tersingkir sekaligus membuat para bintang seperti Kylian Mbappé, Michael Olise, dan Ousmane Dembélé gagal memberikan pengaruh dalam pertandingan, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/7).
1. Pertahanan Disiplin Spanyol Berhasil Membungkam Lini Serang Prancis
Spanyol menerapkan organisasi pertahanan yang rapat sehingga ruang gerak Kylian Mbappé sangat terbatas sepanjang pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembélé juga kesulitan menciptakan peluang karena selalu mendapat pengawalan ketat. Akibatnya, lini depan Prancis gagal menampilkan permainan yang efektif.
2. Lini Tengah Prancis Kalah Bersaing dalam Penguasaan Permainan
Aurélien Tchouaméni dan Adrien Rabiot tidak mampu mengimbangi dominasi lini tengah Spanyol. Kondisi tersebut membuat aliran bola ke lini depan sering terputus dan serangan Prancis kehilangan kreativitas. Mbappé pun lebih sering mengandalkan aksi individu karena minim dukungan dari rekan setimnya.
3. Para Pemain Kunci Prancis Gagal Menunjukkan Performa Terbaik
Michael Olise tidak mampu menampilkan kreativitas yang menjadi keunggulannya sepanjang turnamen. Ousmane Dembélé beberapa kali kehilangan penguasaan bola dan gagal menciptakan peluang berbahaya, sementara Bradley Barcola tidak mampu memaksimalkan kecepatannya. Penurunan performa para pemain tersebut membuat serangan Prancis mudah dipatahkan.
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