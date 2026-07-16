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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 16 Juli 2026 | 22.15 WIB

Sedikit Lagi! Lionel Messi Bisa Sapu Bersih Trofi Juara, Sepatu Emas, dan Pemain Terbaik Piala Dunia 2026

Lionel Messi berpeluang mengakhiri Piala Dunia 2026 dengan tiga penghargaan bergengsi sekaligus jika mampu membawa Argentina mengalahkan Spanyol di partai final. (Instagram @leomessi) - Image

Lionel Messi berpeluang mengakhiri Piala Dunia 2026 dengan tiga penghargaan bergengsi sekaligus jika mampu membawa Argentina mengalahkan Spanyol di partai final. (Instagram @leomessi)

JawaPos.com — Lionel Messi hanya tinggal selangkah lagi mengukir sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kapten Argentina berpeluang membawa negaranya mempertahankan gelar juara saat menghadapi Spanyol di final di New Jersey, sekaligus mengakhiri turnamen dengan tiga penghargaan bergengsi, yakni trofi juara, Sepatu Emas sebagai top skor, dan gelar Pemain Terbaik.

Perjalanan Argentina menuju partai puncak tak lepas dari peran besar Messi.

Di usia 39 tahun, megabintang berjuluk La Pulga itu kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain penentu lewat gol, assist, hingga kepemimpinan di lapangan.

Jika mampu membawa Argentina menundukkan Spanyol, Messi berpotensi menambah satu lagi bab emas dalam karier yang sudah dipenuhi berbagai gelar bergengsi.

Final Piala Dunia 2026 pun menjadi kesempatan sempurna untuk menyempurnakan warisan salah satu pemain terbaik sepanjang masa.

Messi Masih Memimpin Perebutan Sepatu Emas

Lionel Messi memasuki laga final dengan koleksi delapan gol. Catatan tersebut membuatnya berada di puncak daftar top skor Piala Dunia 2026 bersama penyerang Prancis, Kylian Mbappe.

Meski memiliki jumlah gol yang sama, Messi berada di posisi lebih menguntungkan.

Regulasi FIFA menyebutkan apabila jumlah gol identik, penentuan Sepatu Emas dilakukan melalui jumlah assist, dan Messi unggul dengan empat assist, sedangkan Mbappe baru mengoleksi tiga assist.

Editor: Banu Adikara
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