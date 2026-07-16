Suporter Argentina Berharap Lionel Messi Belum Pensiun Usai Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Suporter tim nasional Argentina berharap kapten skuad kesayangan mereka, Lionel Messi, belum akan pensiun seusai Piala Dunia 2026, dikutip dari ANTARA.

"Jangan pensiun, tetaplah bermain," ujar seorang suporter timnas Argentina, Demian, di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Rabu, setelah laga semifinal Piala Dunia 2026.

Messi yang membawa Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Inggris di empat besar, berpotensi akan memainkan laga terakhirnya bersama tim Tango pada partai puncak turnamen tersebut, mengingat usianya yang kini sudah menginjak 39 tahun dan sudah mengikuti Piala Dunia sejak 2006.

Meski demikian, Demian menilai Messi masih mampu berkompetisi di lapangan karena kondisi fisiknya masih sangat bugar.

"Dia bermain seperti masih berumur 25 tahun. Itu gila. Saya rasa dia masih mampu bermain di Piala Dunia berikutnya," kata dia.

Suporter timnas Argentina lainnya, Mariano, juga menyimpan asa serupa.

"Dia adalah pemain hebat yang bisa membawa kami juara lagi (di kemudian hari-red)," kata dia.

Sementara suporter Argentina lainnya, Feli, menegaskan bahwa Lionel Messi merupakan pemain terbaik sepanjang masa.