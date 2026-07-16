4 Pelajaran Penting untuk Spanyol dari Inggris! Begini Cara Meredam Argentina di Final Piala Dunia 2026!

Inggris sempat unggul atas Argentina sebelum akhirnya kebobolan dua gol pada menit-menit akhir semifinal Piala Dunia 2026. Kekalahan itu menjadi pelajaran berharga bagi Spanyol jelang partai final. (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com — Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Inggris 2-1 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.
Meski kalah, penampilan Inggris memberikan sejumlah pelajaran penting yang bisa dimanfaatkan Spanyol saat menghadapi Albiceleste pada partai puncak di MetLife Stadium, Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB.
Tim asuhan Thomas Tuchel bahkan sempat berada di atas angin setelah unggul hingga lima menit menjelang waktu normal berakhir.
Namun, dua gol telat dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez mengakhiri harapan Inggris menuju final pertama sejak 1966.
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Kesalahan terbesar Inggris muncul setelah unggul 1-0. Thomas Tuchel memilih memasukkan Ezri Konsa menggantikan Anthony Gordon sehingga formasi berubah menjadi lima bek dan tim semakin fokus bertahan.
Keputusan tersebut justru memberi Argentina keleluasaan menguasai bola di sepertiga akhir lapangan.
Tekanan terus-menerus membuat lini belakang Inggris kehilangan momentum hingga akhirnya Enzo Fernandez mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-85 sebelum Lautaro Martinez memastikan kemenangan lewat sundulan pada masa injury time.
Bagi Spanyol, pelajaran ini sangat penting. La Furia Roja harus tetap berani mempertahankan penguasaan bola dan terus menekan ketika unggul, bukan memberi Argentina kesempatan membangun serangan tanpa gangguan.
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Inggris cukup sukses membatasi kreativitas Argentina selama lebih dari 80 menit. Salah satu kuncinya adalah tekanan agresif terhadap Lionel Messi dan pemain-pemain kreatif di lini tengah.
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