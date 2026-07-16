Adidas Luncurkan Trionda Final, Bola Edisi Khusus Semifinal dan Final Piala Dunia 2026

Adidas memperkenalkan Trionda Final sebagai bola resmi semifinal dan final Piala Dunia 2026 dengan desain baru dan teknologi AI. (Instagram @adidasfootball)
JawaPos.com - Bola yang digunakan pada semifinal Piala Dunia 2026 tampil dengan desain berbeda dibandingkan fase sebelumnya.
Dalam pertandingan Prancis vs Spanyol serta Inggris vs Argentina, FIFA menggunakan bola edisi khusus bernama Trionda Final. Sebelumnya, sejak fase grup hingga perempat final, turnamen memakai Trionda Official Match Ball yang didominasi kombinasi warna merah, biru, dan hijau.
Trionda Final hadir dengan dominasi warna emas dan hitam sebagai penanda dimulainya fase penentuan juara.
Menurut Adidas, desain tersebut dibuat untuk merayakan 16 kota tuan rumah Piala Dunia 2026.
"Trionda Final secara khusus dirancang untuk merayakan 16 kota tuan rumah ikonik yang telah menyambut dunia pada Piala Dunia FIFA tahun ini," tulis Adidas dalam keterangan resminya.
Baca Juga:Blunder Lucas Digne Jadi Awal Keruntuhan Prancis saat Dikalahkan Spanyol, Gagal Jumpa Argentina di Final Piala Dunia 2026
Adidas menjelaskan empat kota penyelenggara fase akhir, yakni Dallas, Atlanta, Miami, dan New York/New Jersey, menjadi inspirasi utama desain Trionda Final.
Sementara itu, 12 kota tuan rumah lainnya tetap dihadirkan melalui motif grafis berbentuk segitiga yang menghiasi permukaan bola.
Desain tersebut menjadi pembeda utama dibandingkan bola yang digunakan pada fase grup hingga babak perempat final.
Selain tampil dengan desain baru, Trionda Final juga dibekali Connected Ball Technology yang didukung kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Teknologi tersebut memungkinkan bola mengirimkan data pertandingan secara real time kepada perangkat pendukung wasit.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final