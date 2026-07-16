Adidas Luncurkan Trionda Final, Bola Edisi Khusus Semifinal dan Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Bola yang digunakan pada semifinal Piala Dunia 2026 tampil dengan desain berbeda dibandingkan fase sebelumnya.

Dalam pertandingan Prancis vs Spanyol serta Inggris vs Argentina, FIFA menggunakan bola edisi khusus bernama Trionda Final. Sebelumnya, sejak fase grup hingga perempat final, turnamen memakai Trionda Official Match Ball yang didominasi kombinasi warna merah, biru, dan hijau.

Trionda Final hadir dengan dominasi warna emas dan hitam sebagai penanda dimulainya fase penentuan juara.

Menurut Adidas, desain tersebut dibuat untuk merayakan 16 kota tuan rumah Piala Dunia 2026.

"Trionda Final secara khusus dirancang untuk merayakan 16 kota tuan rumah ikonik yang telah menyambut dunia pada Piala Dunia FIFA tahun ini," tulis Adidas dalam keterangan resminya.

Terinspirasi 16 Kota Tuan Rumah Adidas menjelaskan empat kota penyelenggara fase akhir, yakni Dallas, Atlanta, Miami, dan New York/New Jersey, menjadi inspirasi utama desain Trionda Final.

Sementara itu, 12 kota tuan rumah lainnya tetap dihadirkan melalui motif grafis berbentuk segitiga yang menghiasi permukaan bola.

Desain tersebut menjadi pembeda utama dibandingkan bola yang digunakan pada fase grup hingga babak perempat final.

Dibekali Teknologi AI Selain tampil dengan desain baru, Trionda Final juga dibekali Connected Ball Technology yang didukung kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).