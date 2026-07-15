Lamine Yamal Jadi Target Pencuri Setelah Loloskan Timnas Spanyol ke Final Piala Dunia 2026, Begini Kronologinya

Pemain timnas Spanyol Lamine Yamal. (Dok. IG/@sefutbol)
JawaPos.com - Rumah bintang muda Timnas Spanyol Lamine Yamal nyaris menjadi sasaran pencurian hanya beberapa jam setelah dia membawa La Roja lolos ke final Piala Dunia 2026. Beruntung, aksi tersebut berhasil digagalkan petugas keamanan yang berjaga di kediamannya.
Momen bahagia yang tengah dirasakan Lamine Yamal usai membawa Timnas Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 sempat terusik oleh insiden yang terjadi di luar lapangan. Rumah pemain Barcelona itu dilaporkan menjadi target percobaan pencurian pada Rabu (15/7/2026) dini hari waktu setempat.
Insiden tersebut berlangsung sekitar pukul 04.00 di kawasan Esplugues de Llobregat, wilayah pinggiran Barcelona yang menjadi lokasi tempat tinggal Lamine Yamal. Saat sebagian besar penghuni masih terlelap, dua pria bertopeng mencoba memasuki area rumah dengan memanjat pagar vila.
Baca Juga:FIFA Puas dengan Piala Dunia 48 Tim, Aturan Baru Dinilai Tingkatkan Kualitas dan Keselamatan Pemain
Namun, upaya itu tidak berjalan mulus. Petugas keamanan pribadi yang berjaga di sekitar kediaman lebih dulu melihat pergerakan mencurigakan melalui kamera pengawas.
Menyadari aksinya telah diketahui, kedua pelaku langsung melarikan diri sebelum berhasil masuk ke dalam rumah. Sistem keamanan yang siaga menjadi faktor penting dalam menggagalkan aksi itu. Tidak ada laporan mengenai korban maupun barang berharga yang hilang akibat percobaan pencurian.
Setelah kejadian itu, petugas keamanan segera menghubungi Mossos d'Esquadra, kepolisian Catalunya. Aparat kemudian mendatangi lokasi dan memulai penyelidikan bersama Divisi Investigasi Kriminal (DIC).
Baca Juga:PSSI Resmi Umumkan Harga Tiket Timnas Indonesia di Piala ASEAN Hyundai 2026, Mulai Rp 100 Ribu
Kasus ini untuk sementara ditangani sebagai dugaan percobaan pencurian dengan cara membobol rumah. Polisi masih mengumpulkan bukti dari rekaman kamera pengawas serta keterangan saksi di sekitar lokasi guna mengidentifikasi para pelaku.
Kepolisian mengungkapkan, pada malam yang sama juga terjadi beberapa percobaan pencurian di kawasan permukiman itu. Fakta ini membuat penyidik belum dapat memastikan apakah rumah Lamine Yamal memang menjadi target utama atau hanya salah satu sasaran dari aksi kejahatan yang terjadi secara beruntun.
Hingga kini proses penyelidikan masih terus berlangsung. Polisi juga meningkatkan pengawasan di kawasan tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan aksi serupa.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa