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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 16 Juli 2026 | 05.09 WIB

Lamine Yamal Jadi Target Pencuri Setelah Loloskan Timnas Spanyol ke Final Piala Dunia 2026, Begini Kronologinya

Pemain timnas Spanyol Lamine Yamal. (Dok. IG/@sefutbol) - Image

Pemain timnas Spanyol Lamine Yamal. (Dok. IG/@sefutbol)

JawaPos.com - Rumah bintang muda Timnas Spanyol Lamine Yamal nyaris menjadi sasaran pencurian hanya beberapa jam setelah dia membawa La Roja lolos ke final Piala Dunia 2026. Beruntung, aksi tersebut berhasil digagalkan petugas keamanan yang berjaga di kediamannya.

Momen bahagia yang tengah dirasakan Lamine Yamal usai membawa Timnas Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 sempat terusik oleh insiden yang terjadi di luar lapangan. Rumah pemain Barcelona itu dilaporkan menjadi target percobaan pencurian pada Rabu (15/7/2026) dini hari waktu setempat.

Insiden tersebut berlangsung sekitar pukul 04.00 di kawasan Esplugues de Llobregat, wilayah pinggiran Barcelona yang menjadi lokasi tempat tinggal Lamine Yamal. Saat sebagian besar penghuni masih terlelap, dua pria bertopeng mencoba memasuki area rumah dengan memanjat pagar vila.

Namun, upaya itu tidak berjalan mulus. Petugas keamanan pribadi yang berjaga di sekitar kediaman lebih dulu melihat pergerakan mencurigakan melalui kamera pengawas. 

Menyadari aksinya telah diketahui, kedua pelaku langsung melarikan diri sebelum berhasil masuk ke dalam rumah. Sistem keamanan yang siaga menjadi faktor penting dalam menggagalkan aksi itu. Tidak ada laporan mengenai korban maupun barang berharga yang hilang akibat percobaan pencurian.

Setelah kejadian itu, petugas keamanan segera menghubungi Mossos d'Esquadra, kepolisian Catalunya. Aparat kemudian mendatangi lokasi dan memulai penyelidikan bersama Divisi Investigasi Kriminal (DIC).

Kasus ini untuk sementara ditangani sebagai dugaan percobaan pencurian dengan cara membobol rumah. Polisi masih mengumpulkan bukti dari rekaman kamera pengawas serta keterangan saksi di sekitar lokasi guna mengidentifikasi para pelaku.

Kepolisian mengungkapkan, pada malam yang sama juga terjadi beberapa percobaan pencurian di kawasan permukiman itu. Fakta ini membuat penyidik belum dapat memastikan apakah rumah Lamine Yamal memang menjadi target utama atau hanya salah satu sasaran dari aksi kejahatan yang terjadi secara beruntun.

Hingga kini proses penyelidikan masih terus berlangsung. Polisi juga meningkatkan pengawasan di kawasan tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan aksi serupa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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