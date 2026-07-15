Rayan Cherki Akui Timnas Spanyol Lebih Ingin Menang daripada Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026

Pemain Timnas Prancis Rayan Cherki. (Dok. Rayan Cherki)
JawaPos.com - Kekecewaan dirasakan Rayan Cherki setelah tim nasional Prancis kalah dari timnas Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 0-2 tersebut dimainkan di AT&T Stadium, Rabu (15/7).
Prancis harus dikejutkan dengan gol penalti untuk timnas Spanyol yang dicetak Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Rayan Cherki dan kawan-kawan makin tak berkutik setelah Pedro Porro menambah keunggulan di menit ke-58 pada laga semifinal piala dunia itu.
Rayan Cherki mengaku timnas Spanyol memang lebih pantas untuk menang daripada Prancis. Menurut dia, tim lawan lebih unggul dari sisi permainan dan terlihat lebih ingin memenangkan pertandingan semifinal piala dunia.
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"Setiap tim takut pada kami, dan pada akhirnya, kami mengalahkan diri kami sendiri. Saya tidak tahu harus berkata apa. Spanyol lebih baik dari kami dalam setiap aspek permainan, dan saya pikir mereka lebih ingin menang daripada kami," kata Rayan Cherki yang dikutip dari Mundo Deportivo, Rabu (15/7).
Pemain Manchester City tersebut merasa timnas Prancis lebih baik dari Spanyol. Selain itu, Cherki berharap agar timnya segera memperbaiki diri dari sisi taktik dan taktik.
"Ini sangat disayangkan, karena saya yakin kami masih tim yang lebih baik daripada mereka, tetapi Spanyol lebih unggul sore ini. Bahkan di hari yang buruk sekalipun, kita harus sedikit meningkatkan diri, secara taktik, teknik, dalam hal ambisi. Dalam setiap aspek," tandas Cherki.
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Pada laga kekalahan melawan Spanyol, Cherki tidak mampu berbuat banyak saat dimainkan menit ke-72. Melansir Fotmob, pemain 22 tahun tersebut melakukan 23 sentuhan, menciptakan satu peluang, tanpa melepaskan tendangan ke arah gawang.
Selama Piala Dunia 2026, Cherki bermain enam pertandingan tanpa sekalipun menjadi starter. Waktu bermainnya hanya 79 menit dan tidak mengoleksi gol dan assist.
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