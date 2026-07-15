Timnas Spanyol Tunggu Lawan di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Mengaku Berteman Dekat dengan Lionel Scaloni

JawaPos.com - Timnas Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 setelah bantai Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal di Dallas Stadium, Rabu (15/7). Dua gol kemenangan La Roja dicetak Mikel Oyarzabal lewat penalti di babak pertama dan Pedro Perro usai jeda. Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente pun menyebut timnya saat ini sedang merasa tak tertandingi.

Hasil laga itu membuat timnas Spanyol sebagai salah satu tim terkuat di turnamen piala dunia kali ini. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Luis de la Fuente menegaskan bahwa para pemain tampil luar biasa dan layak mendapatkan apresiasi penuh usai kalahkan Prancis.

“Kami merasa tak terkalahkan. Mereka (Prancis) menghadapi tim terbaik di dunia. Para pemain Spanyol ini pantas mendapatkan segalanya karena setiap hari mereka menunjukkan komitmen, solidaritas, dan talenta,” ujar Luis De la Fuente usai laga semifinal piala dunia dikutip dari ESPN.

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De la Fuente juga memuji performa timnya yang dinilai mampu membuat hal sulit menjadi terlihat mudah. “Sangat menyenangkan menyaksikan mereka bermain. Hari ini merupakan sebuah pertunjukan. Apa yang tampak sulit, tim ini membuatnya terlihat sederhana,” tambah dia.

Kemenangan atas Prancis memperpanjang rekor tidak terkalahkan Spanyol menjadi 37 pertandingan. Hal itu menyamai catatan terbaik tim nasional Eropa yang sebelumnya dipegang Italia pada periode 2018 hingga 2021.

Meski memulai turnamen dengan hasil kurang meyakinkan setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Tanjung Verde di laga pembuka fase grup, Spanyol justru menunjukkan peningkatan signifikan di babak gugur. Spanyol berhasil menyingkirkan Portugal, Belgia, dan Prancis, dengan hanya kebobolan satu gol sepanjang babak itu.

De la Fuente menyebut performa timnya yang terus meningkat merupakan bagian dari proses yang telah direncanakan sejak awal. “Kami tahu harus berkembang sedikit demi sedikit. Kami tentu ingin menang di laga pertama, tetapi ini adalah proses. Kami merencanakan untuk mencapai momen-momen penting dalam kondisi terbaik dan sekarang kami berada di level puncak,” jelas dia.

Meskipun demikian, De la Fuente menegaskan timnya tidak memiliki preferensi lawan di final. “Saat ini kami tidak memilih siapa pun. Mereka memiliki karakteristik berbeda. Saya akan senang menghadapi Argentina karena saya berteman dekat dengan Lionel Scaloni, tetapi saya juga sangat menyukai Inggris. Kami menyambut siapa pun dengan tangan terbuka,” ujar dia.