Final Piala Dunia 2026 Hadirkan Hiburan Spektakuler, FIFA Targetkan Jeda Babak Hanya 20 Menit

JawaPos.com - FIFA terus mematangkan persiapan menuju final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion MetLife, Amerika Serikat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rencana menghadirkan half time show, sebuah konsep hiburan yang untuk pertama kali mewarnai partai puncak ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut.

Meski akan menghadirkan pertunjukan spesial di tengah pertandingan, FIFA memastikan jalannya laga tetap menjadi prioritas. Karena itu, badan sepak bola dunia tersebut menargetkan durasi jeda babak pada final Piala Dunia tidak akan melebihi 20 menit.

Sebelumnya, FIFA telah mengumumkan bahwa half time show akan berlangsung selama sekitar 11 menit. Pertunjukan itu disebut sebagai sebuah perayaan bersejarah yang menggabungkan unsur olahraga, musik, serta dampak global yang dimiliki Piala Dunia sebagai ajang terbesar di dunia.

Hingga kini FIFA memang belum mengumumkan secara resmi berapa lama total jeda babak pada pertandingan final. Namun, sejumlah laporan, termasuk dari The Athletic, menyebutkan bahwa target yang dipasang adalah sekitar 20 menit, termasuk waktu untuk pertunjukan dan kebutuhan operasional lain.

Jika target itu terealisasi, durasi jeda babak final Piala Dunia akan lebih panjang dibandingkan pertandingan sepak bola pada umumnya yang hanya berlangsung selama 15 menit sesuai Laws of the Game. Keputusan ini menunjukkan upaya FIFA untuk menghadirkan pengalaman baru bagi para penonton, tanpa mengganggu ritme pertandingan secara berlebihan.

Konsep half time show sangat identik dengan ajang olahraga di Amerika Serikat, terutama Super Bowl, yang selalu menghadirkan penampilan musisi papan atas dan menarik perhatian jutaan penonton di seluruh dunia.

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Final Piala Dunia 2026 diperkirakan menjadi salah satu pertandingan dengan jumlah penonton terbesar sepanjang sejarah. Selain menjadi penentu juara dunia, laga tersebut juga akan menjadi panggung bagi konsep hiburan baru yang belum pernah diterapkan pada edisi-edisi sebelumnya.

Meski begitu, FIFA tetap berupaya menjaga keseimbangan antara aspek hiburan dan kualitas pertandingan. Dengan membatasi jeda babak hingga maksimal 20 menit, para pemain diharapkan tetap dapat menjaga kondisi fisik serta fokus saat kembali memasuki lapangan untuk menjalani babak kedua.