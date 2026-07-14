Rekor Timnas Inggris di Semifinal Piala Dunia, Mampukah Akhiri Kutukan Kontra Argentina?

Timnas Inggris jumpa Argentina di semifinal Piala Dunia 2026. Duel klasik ini kembali mengingatkan dunia pada Perang Malvinas 1982. (Dok. @England)
JawaPos.com - Timnas Inggris kembali memastikan tempat di semifinal Piala Dunia setelah menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1 lewat babak perpanjangan waktu. Kini, pasukan Thomas Tuchel bersiap menghadapi Argentina dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar di turnamen.
Keberhasilan ini menjadi penampilan semifinal Piala Dunia keempat bagi Inggris sekaligus semifinal ketujuh mereka di turnamen besar, tidak termasuk Euro 1968 yang saat itu hanya diikuti empat tim pada putaran final.
Melansir ESPN, menjelang duel kontra Argentina, berikut perjalanan Inggris di semifinal turnamen besar sepanjang sejarah.
Portugal datang ke Wembley dengan rekor sempurna dan mengandalkan ketajaman Eusébio yang telah mencetak tujuh gol sepanjang turnamen.
Namun Bobby Charlton tampil sebagai pembeda lewat gol di masing-masing babak. Meski Eusébio sempat memperkecil ketertinggalan melalui penalti di penghujung laga, Inggris tetap menang 2-1 dan kemudian melangkah menuju satu-satunya gelar Piala Dunia mereka.
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Semifinal di Italia ini menjadi salah satu pertandingan paling emosional dalam sejarah sepak bola Inggris.
Gary Lineker menyamakan skor setelah gol Andreas Brehme yang sempat membentur pemain Inggris. Pertandingan berlanjut hingga adu penalti, di mana Stuart Pearce gagal mencetak gol dan tendangan Chris Waddle melambung tinggi.
Laga ini juga dikenang lewat air mata Paul Gascoigne yang mendapat kartu kuning dan dipastikan absen jika Inggris lolos ke final.
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