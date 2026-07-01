Resmi! Susunan Pemain Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Declan Rice Kembali, Noni Madueke Jadi Andalan Baru

JawaPos.com — Timnas Inggris resmi mengumumkan susunan pemain menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Declan Rice kembali menjadi starter, sementara Noni Madueke dipercaya mengisi lini serang bersama Harry Kane.

Pelatih Inggris Thomas Tuchel kembali menurunkan kekuatan terbaiknya setelah melakukan rotasi pada laga terakhir fase grup. Declan Rice kembali mengisi lini tengah, sementara Noni Madueke mendapat kesempatan tampil sebagai starter untuk mendampingi Jude Bellingham, Marcus Rashford, dan Harry Kane di lini serang.

Mengapa Declan Rice Kembali Jadi Starter? Declan Rice kembali menjadi pilihan utama setelah absen sebagai starter saat Inggris menghadapi Panama pada laga terakhir fase grup.

Gelandang Arsenal itu sebelumnya diistirahatkan karena mengalami masalah pada betis sekaligus untuk menghindari risiko akumulasi kartu.

Kehadiran Rice membuat keseimbangan lini tengah Inggris kembali terjaga.

Dampaknya, Jude Bellingham kembali dimainkan sebagai gelandang serang atau nomor 10 setelah sebelumnya lebih dalam mengisi peran gelandang tengah.

Thomas Tuchel tetap mempertahankan formasi 4-2-3-1 dengan Elliot Anderson menjadi tandem Rice.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu mengontrol permainan sekaligus memberi kebebasan kepada Bellingham untuk mendukung Harry Kane di lini depan.

Di sektor sayap, Tuchel memilih Noni Madueke di sisi kanan dan Marcus Rashford di sisi kiri. Keduanya dipercaya menopang Harry Kane yang kembali menjadi ujung tombak sekaligus kapten The Three Lions.