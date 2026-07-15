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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 15 Juli 2026 | 18.14 WIB

Gary Neville Kritik Lini Belakang Argentina, Yakin Inggris Mampu Cetak Minimal Dua Gol di Semifinal Piala Dunia 2026

Dua bek Argentina, Lisandro Martinez dan Cristian Romero. (Istimewa) - Image

Dua bek Argentina, Lisandro Martinez dan Cristian Romero. (Istimewa)

JawaPos.com - Kepercayaan diri kubu Inggris menjelang semifinal Piala Dunia 2026 melawan Argentina terus menguat.

Setelah sejumlah mantan pemain memberikan prediksi positif untuk The Three Lions, kini giliran legenda Manchester United, Gary Neville, yang melontarkan pandangannya mengenai kekuatan dan kelemahan tim asuhan Lionel Scaloni.

Neville menilai Inggris memiliki peluang besar untuk mengalahkan Argentina. Bahkan, ia yakin Harry Kane dan kolega mampu mencetak sedikitnya dua gol ke gawang juara bertahan.

Keyakinan itu muncul karena menurutnya duet bek tengah Argentina, Cristian Romero dan Lisandro Martinez, masih kerap melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan lawan.

Dalam perbincangan bersama Sky Bet, Neville menyebut Romero dan Martinez hampir selalu memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencetak gol.

Meski terdengar keras, mantan bek Manchester United itu tidak sepenuhnya meremehkan kualitas kedua pemain tersebut.

Menurut Neville, Romero dan Martinez merupakan pasangan bek yang sangat unik. Di satu sisi, mereka mampu tampil luar biasa, memenangkan duel udara, tampil agresif, bahkan ikut berkontribusi mencetak gol.

Namun di sisi lain, keduanya juga dinilai sering melakukan kesalahan yang berujung peluang berbahaya bagi lawan.

Ia bahkan menyebut duet tersebut sebagai pasangan bek tengah terbaik sekaligus terburuk di dunia.

Editor: Banu Adikara
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