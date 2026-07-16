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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 17 Juli 2026 | 04.29 WIB

Sujud Sukur Wasit Ismail Elfath Disalahpahami, Netizen Barat Mengira Rayakan Kemenangan Argentina

Aksi Ismail Elfath melakukan aksi sujud sukur usai pertandingan Argentina vs Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. (FIFA)

 

JawaPos.com - Momen unik terjadi setelah berakhirnya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina vs Inggris.

Di tengah euforia para pemain Argentina dan kekecewaan kubu lawan, perhatian publik justru tertuju kepada wasit Ismail Elfath yang melakukan sujud sesaat setelah meniup peluit panjang.

Aksi wasit asal Amerika Serikat berdarah Maroko tersebut langsung menjadi perbincangan di media sosial.

Sebagian netizen Barat menilai gerakan itu sebagai bentuk perayaan atas kemenangan Argentina. Bahkan, tidak sedikit yang melontarkan tudingan bahwa sang pengadil lapangan menunjukkan keberpihakan kepada tim pemenang.

Beberapa komentar bernada curiga pun bermunculan. Ada yang mempertanyakan alasan Ismail Elfath bersujud setelah pertandingan selesai.

Sebagian lainnya bahkan meminta FIFA melakukan penyelidikan karena menganggap gestur tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang wasit.

Spekulasi itu berkembang cukup cepat karena banyak orang tidak memahami makna dari gerakan yang dilakukan Ismail Elfath.

Padahal, bagi umat Islam, sujud sukur merupakan bentuk ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat, keselamatan, atau keberhasilan yang diperoleh.

Di sisi lain, banyak penggemar sepak bola memberikan penjelasan mengenai makna sebenarnya dari momen tersebut.

Mereka menegaskan bahwa Ismail Elfath tidak sedang merayakan kemenangan Argentina, melainkan bersyukur karena telah menyelesaikan salah satu pertandingan terbesar dalam perjalanan kariernya sebagai wasit.

Sepanjang pertandingan, Ismail Elfath dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Keputusan-keputusan yang diambil berlangsung lancar tanpa memunculkan kontroversi besar. Penampilannya bahkan mendapat apresiasi dari banyak penonton yang menilai laga berjalan dengan adil.

Editor: Edi Yulianto
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