Prediksi Susunan Pemain Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Jude Bellingham Bisa Jadi Pembeda

JawaPos.com — Inggris dan Argentina akan bentrok pada semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (16/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Duel dua raksasa sepak bola dunia ini diprediksi berlangsung sengit karena sama-sama mengincar tiket ke final, dengan Jude Bellingham dan Lionel Messi menjadi tumpuan utama masing-masing tim.

Mengapa Duel Inggris vs Argentina Selalu Sarat Gengsi? Semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan dua negara yang memiliki sejarah rivalitas panjang, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Inggris dan Argentina terakhir kali saling berhadapan pada 2005 dalam laga persahabatan yang dimenangkan Inggris berkat gol telat Michael Owen.

Rivalitas kedua negara melampaui sepak bola karena dipengaruhi sejarah politik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Kondisi tersebut membuat setiap pertemuan selalu dipenuhi tensi tinggi, terlebih kali ini hadiah yang diperebutkan adalah tiket menuju partai puncak Piala Dunia.

Argentina datang sebagai juara bertahan, tetapi perjalanan mereka di Amerika Utara belum sepenuhnya meyakinkan. Setelah lolos sebagai juara Grup J, tim asuhan Lionel Scaloni harus melewati babak gugur dengan perjuangan berat.

Mereka dipaksa bermain hingga babak tambahan saat menghadapi Cabo Verde dan Swiss. Bahkan pada babak 16 besar, Argentina sempat tertinggal 0-2 sebelum bangkit dan memastikan kemenangan.

Sementara itu, Inggris tampil lebih stabil di bawah arahan Thomas Tuchel. Meski performanya belum sepenuhnya eksplosif, Three Lions menunjukkan mentalitas kuat ketika menghadapi laga-laga sulit sepanjang turnamen.