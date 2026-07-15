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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 15 Juli 2026 | 17.07 WIB

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Magis Lionel Messi Dinantikan, Three Lions Ditantang Juara Bertahan

Lionel Messi kembali menjadi tumpuan Argentina saat menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. (Instagram @afaseleccion) - Image

Lionel Messi kembali menjadi tumpuan Argentina saat menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com — Pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (16/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Duel dua raksasa dunia ini menjadi perebutan tiket menuju final dengan Argentina lebih diunggulkan berkat konsistensi permainan serta performa gemilang Lionel Messi sepanjang turnamen.

Pertemuan ini kembali menghidupkan salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah Piala Dunia.

Inggris memburu final pertama sejak 1966, sedangkan Argentina berpeluang menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil melakukannya pada 1962.

Bagaimana Performa Inggris dan Argentina Menuju Semifinal?

Inggris datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Norwegia 2-1 melalui babak perpanjangan waktu pada perempat final.

Tim asuhan Thomas Tuchel kembali menunjukkan mental tangguh dengan bangkit dari ketertinggalan lewat dua gol Jude Bellingham.

Sebelumnya, The Three Lions juga melewati perjalanan yang tidak mudah.

Mereka mengalahkan RD Kongo, menumbangkan tuan rumah Meksiko meski bermain dengan 10 orang, lalu memastikan tempat di empat besar setelah mengatasi Norwegia.

Argentina juga harus bekerja keras sebelum mencapai semifinal. Juara bertahan itu menaklukkan Swiss 3-1 setelah perpanjangan waktu untuk menjaga asa mempertahankan trofi Piala Dunia.

Tim racikan Lionel Scaloni sebelumnya menyingkirkan Cape Verde dan Mesir dalam laga yang sama-sama berlangsung sengit.

Editor: Hendra
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