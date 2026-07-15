Jude Bellingham Terhindar dari Kartu Berkat Pesan Sang Ibu, Hampir Absen Kontra Argentina di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Jude Bellingham benar-benar mematuhi pesan sang ibu, Denisa, jelang perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia, Minggu (12/7). Sang ibu mengingatkannya untuk menghindari pelanggaran yang bisa berujung kartu kuning.

Bellingham pun berhasil melewati laga tanpa menerima kartu sehingga tetap bisa tampil saat Inggris menghadapi Argentina di semifinal, Rabu (16/7).

"Ibu terus-menerus mengingatkan saya sepanjang minggu ini untuk menjaga ucapan, memperhatikan tekel, mengendalikan ekspresi wajah, dan menjaga emosi," ujar gelandang Real Madrid itu dalam wawancara dengan The Standard.

Sebelum laga melawan Norwegia, Bellingham sudah mengoleksi satu kartu kuning yang diterimanya pada babak 32 besar saat menghadapi RD Kongo. Andai kembali mendapat kartu kuning, dia dipastikan absen pada semifinal.

"Kurasa dia terus-menerus mengingatkan saya sepanjang minggu agar berhati-hati dengan kartu kuning itu," lanjutnya.

Bellingham juga menilai kepemimpinan wasit Clement Turpin ikut membantunya menjaga ketenangan sepanjang pertandingan. Menurutnya, wasit asal Prancis tersebut memimpin laga dengan sangat baik.