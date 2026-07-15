Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Farid S. Maulana
Rabu, 15 Juli 2026 | 11.53 WIB

Jude Bellingham Terhindar dari Kartu Berkat Pesan Sang Ibu, Hampir Absen Kontra Argentina di Piala Dunia 2026

Jude Bellingham lolos dari ancaman akumulasi kartu kuning usai mengikuti pesan sang ibu sehingga tetap bisa tampil di semifinal Piala Dunia 2026. (Bein Sports) - Image

Jude Bellingham lolos dari ancaman akumulasi kartu kuning usai mengikuti pesan sang ibu sehingga tetap bisa tampil di semifinal Piala Dunia 2026. (Bein Sports)

JawaPos.com - Jude Bellingham benar-benar mematuhi pesan sang ibu, Denisa, jelang perempat final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia, Minggu (12/7). Sang ibu mengingatkannya untuk menghindari pelanggaran yang bisa berujung kartu kuning.

Bellingham pun berhasil melewati laga tanpa menerima kartu sehingga tetap bisa tampil saat Inggris menghadapi Argentina di semifinal, Rabu (16/7).

"Ibu terus-menerus mengingatkan saya sepanjang minggu ini untuk menjaga ucapan, memperhatikan tekel, mengendalikan ekspresi wajah, dan menjaga emosi," ujar gelandang Real Madrid itu dalam wawancara dengan The Standard.

Sebelum laga melawan Norwegia, Bellingham sudah mengoleksi satu kartu kuning yang diterimanya pada babak 32 besar saat menghadapi RD Kongo. Andai kembali mendapat kartu kuning, dia dipastikan absen pada semifinal.

"Kurasa dia terus-menerus mengingatkan saya sepanjang minggu agar berhati-hati dengan kartu kuning itu," lanjutnya.

Bellingham juga menilai kepemimpinan wasit Clement Turpin ikut membantunya menjaga ketenangan sepanjang pertandingan. Menurutnya, wasit asal Prancis tersebut memimpin laga dengan sangat baik.

"Dia sosok yang berkelas. Dia tetap membiarkan kami berkomunikasi dengan cara yang sopan. Banyak wasit tidak mengizinkan hal seperti itu," tuturnya. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Piala Dunia 2026 Cetak Sejarah, Empat Besar Ranking FIFA Lolos ke Semifinal - Image
Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 Cetak Sejarah, Empat Besar Ranking FIFA Lolos ke Semifinal

Rabu, 15 Juli 2026 | 11.50 WIB

Diego Forlan Resmi Jadi Pelatih Timnas Uruguay, Usai Marcelo Bielsa Gagal di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Diego Forlan Resmi Jadi Pelatih Timnas Uruguay, Usai Marcelo Bielsa Gagal di Piala Dunia 2026

Rabu, 15 Juli 2026 | 11.47 WIB

Disambut Bak Pahlawan! Begini Euforia Norwegia, Mesir, dan Tanjung Verde Usai Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Disambut Bak Pahlawan! Begini Euforia Norwegia, Mesir, dan Tanjung Verde Usai Piala Dunia 2026

Rabu, 15 Juli 2026 | 11.43 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore