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Antara
Kamis, 16 Juli 2026 | 19.04 WIB

Inggris Di-comeback Argentina 1-2, Fans Three Lions Puji Performa Lionel Messi

Lionel Messi kembali menjadi tumpuan Argentina saat menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. (Instagram @afaseleccion) - Image

Lionel Messi kembali menjadi tumpuan Argentina saat menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com - Suporter tim nasional Inggris memuji penampilan kapten skuad Argentina Lionel Messi yang mengalahkan mereka dengan skor 1-2 di semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Rabu, dikutip dari ANTARA.

"Messi bermain sangat bagus. Dia membuat banyak peluang dan akhirnya membuat assist," ujar Sambhav, salah satu pendukung timnas Inggris, seusai pertandingan.

Penyataan Sambhav pun didukung oleh rekannya, Kyle. Dia mengaku selalu kagum jika melihat Messi beraksi di lapangan.

"Saya mencintai Messi. Dia pemain istimewa. Kapan lagi kita bisa melihat pemain seperti dia," kata Kyle.

Pada laga kontra Inggris itu, Lionel Messi terpilih sebagai pemain terbaik lantaran membuat dua assist untuk timnya.

Inggris sejatinya unggul lebih dahulu lewat gol Anthony Gordon (55'). Namun, Argentina bangkit dan menyamakan kedudukan berkat gol Enzo Fernandez (85') yang memanfaatkan assist dari Messi.

Messi kembali menjadi aktor utama di balik gol kedua Argentina hasil sundulan Lautaro Martinez (90+2'). Pesepak bola berusia 39 tahun itulah yang mengirimkan umpan silang yang ditanduk oleh Martinez.

"Messi itu luar biasa. Dia tidak banyak berlari, tetapi mampu menciptakan momen-momen kunci," tutur suporter Inggris lainnya, Shergul Arshad.

Sementara itu, pendukung Inggris bernama Chase menegaskan rasa hormatnya untuk Messi.

Editor: Banu Adikara
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