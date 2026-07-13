Terbongkar Alasan Alexander Sorloth Tak Memberikan Umpan kepada Erling Haaland

JawaPos.com - Norwegia sudah tersisih dari persaingan di Piala Dunia 2026. Aksi Alexander Sorloth pun banyak dikecam netizen karena tak memberikan umpan kepada Erling Haaland saat Norwegia dikalahkan Inggris di perempat final.

Padahal, jika Sorloth tak egois dengan memberikan umpan, Norwegia mungkin masih memiliki asa untuk menembus semifinal. Namun, ibarat nasi sudah menjadi bubur, komentar pedas dari netizen kini mewarnai kepulangan Norwegia.

Situasi itu membuat pacar Alexander Sorloth, Lena Selnes, mengeluarkan pernyataan setelah gelombang komentar kebencian membanjiri unggahan Instagram-nya menyusul kekalahan Norwegia dari Inggris di Piala Dunia 2026.

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Norwegia kalah tipis di perempat final Piala Dunia pertama mereka di Stadion Miami pada Sabtu lalu. Mereka unggul lebih dahulu pada menit ke-36 melalui Andreas Schjelderup dan kemudian membuang kesempatan untuk menggandakan keunggulan mereka sebelum jeda.

Sorloth, yang bermain untuk klub Spanyol Atletico Madrid dan telah 77 kali membela timnas Norwegia, berada dalam situasi dua lawan satu di menit ke-44 setelah menerima bola dari Martin Odegaard.

Di sampingnya ada Erling Haaland, bisa dibilang penyerang tengah terbaik di dunia saat ini, yang telah mencetak tujuh gol di turnamen musim panas ini.

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Alih-alih mengoper bola ke Haaland, Sorloth memilih untuk menusuk ke dalam dan menembak, walau tendangannya akhirnya diblokir para pemain Inggris. Frustrasi Haaland terlihat jelas oleh semua orang. Saksikan cuplikan insiden tersebut di bawah ini: