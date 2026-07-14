Pulang Kampung, Erling Haaland Bawa Oleh-Oleh Rakun Awetan Usai Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland mencuri perhatian saat kembali ke negaranya usai Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Bintang Manchester City itu terlihat membawa oleh-oleh tidak biasa berupa rakun yang diawetkan saat tiba di Oslo. Momen itu terekam saat Haaland turun dari pesawat tim di ibu kota Norwegia dengan dua tas di pundak kanan dan seekor rakun taksidermi di tangan kirinya.

Dilansir dari The Athletic, rakun awetan yang dibawa Haaland diketahui dibeli saat mengunjungi Wild Bill’s Western Store, sebuah toko bertema koboi yang telah berdiri hampir 50 tahun di Dallas. Selain rakun, Haaland juga membeli sepatu bot kulit ular dan topi koboi yang dihiasi inisial namanya.

Rakun itu sebelumnya dijual seharga sekitar 750 dolar AS (sekitar Rp 13 juta),tetapi saat ini dilaporkan telah habis terjual. Pemilik toko Julie Newport pun memastikan bahwa Haaland membeli langsung barang itu, bukan mendapatkannya sebagai hadiah. "Itu dari kami. Kami sudah menyimpan beberapa ekor rakun yang diawetkan ini di toko selama beberapa tahun terakhir dan dia jelas tertarik pada benda-benda itu serta beberapa ekor tupai," kata Newport .

Menurut Newport, sejak kunjungan Haaland, permintaan terhadap produk toko meningkat drastis. Dari sekitar dua ribu pesanan online, sekitar 30 persen berasal dari luar Amerika Serikat. Kunjungan Haaland ke toko itu berlangsung secara mendadak dan tertutup. Pihak toko hanya mendapat pemberitahuan singkat sebelum kedatangan sang pemain.

Demi memberikan pengalaman terbaik, Newport bahkan sempat meminta stafnya untuk menutup toko sementara. “Tutup pintunya, kita buat ini menjadi special untuknya,” ujar Newport mengisahkan momen itu. Haaland dan beberapa anggota tim kemudian diberi kesempatan menjelajahi toko selama sekitar satu setengah jam dengan lebih leluasa.

Di Cerita Instagram dan Facebook pribadinya, Haaland sempat meminta pengikutnya membantu memberi nama untuk sang rakun. Beberapa pilihan nama yang diajukan antara lain Cowboy, Ranger, Tex, hingga ROW (Raccoon on Wheels). Haaland juga mengunggah fotonya bersama rakun itu dengan takarir unik. “Dia mengikutiku sampai rumah,” tulis Haaland.

Postingan yang diungggah di Instagramnya itu telah disukai lebih dari 5,3 juta kali, 64 ribu lebih komentar dan 55 ribu diposting ulang. Sementara itu, di X (dulu Twitter), postingan itu telah dilihat lebih dari 11 juta kali dengan 543 ribu suka.