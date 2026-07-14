Pedro Porro Pastikan Fisik Pemain Timnas Spanyol Pulih, Siap Hadapi Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pedro Porro tidak mengkhawatirkan fisik tim nasional Spanyol menjelang laga melawan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar di AT&T Stadium, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB.

Timnas Spanyol punya waktu istirahat lebih sedikit setelah kemenangan melawan Belgia pada 11 Juli. Meskipun demikian, Pedro Porro menegaskan bahwa timnya sudah pulih dan siap menghadapi Prancis.

"Saya tidak terlalu merasakannya. Kami melakukan perjalanan ke mana-mana dan tidak memikirkan jarak tempuh. Kami telah mampu pulih dan kami sepenuhnya fokus pada pertandingan," kata Pedro Porro yang dikutip dari Mundo Deportivo, Selasa (14/7).

Baca Juga:Semifinal Prancis Kontra Spanyol Dihiasi Skuad Bernilai Lebih dari Rp 52 Triliun di Piala Dunia FIFA 2026

Bek berusia 26 tahun tersebut mengatakan bahwa tidak ada tim favorit di laga timnas Spanyol melawan Prancis. Sebab, keduanya adalah tim hebat yang akan menyajikan pertandingan seru.

"Dalam pertandingan seperti ini, tidak ada tim favorit. Mereka adalah dua tim hebat. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru dan sangat sulit. Prancis adalah salah satu tim terbaik di Piala Dunia ini, dan kami akan siap," jelas Pedro Porro.

Berbicara tentang perannya dalam pertandingan, Pedro Porro mengatakan bahwa hal tersebut tergantung dengan karakteristik lawan. Bek Tottenham Hotspur tersebut memberikan contoh saat laga melawan Belgia.

"Setiap pertandingan menuntut hal yang berbeda. Melawan Belgia, saya hanya punya satu kesempatan untuk maju, yang berujung pada gol pertama bersama Lamine, dan kemudian saya harus menghabiskan hampir seluruh pertandingan untuk menjaga Doku. Itu tergantung pada karakteristik lawan," ujar Pedro Porro.