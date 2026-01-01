Hasil Prancis vs Spanyol 0-1 di Piala Dunia 2026: Penalti Mikel Oyarzabal Antarkan Satu Kaki La Roja di Final 

Mikel Oyarzabal merayakan gol penalti yang membawa Timnas Spanyol unggul 1-0 atas Prancis pada babak pertama semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium. (Instagram @sefutbol)
JawaPos.com — Timnas Spanyol untuk sementara unggul 1-0 atas Prancis pada babak pertama semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Rabu (15/7/2026) dini hari pukul 02.00 WIB.
Gol tunggal Mikel Oyarzabal lewat titik penalti pada menit ke-22 membuat La Roja selangkah lebih dekat menuju final.
Laga langsung berlangsung dengan tempo tinggi sejak peluit kick-off dibunyikan.
Kedua tim sama-sama melakukan pressing ketat, tetapi Spanyol perlahan mampu menguasai penguasaan bola meski kesulitan menembus pertahanan rapat Prancis.
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Prancis lebih dulu memperoleh peluang melalui sepak pojok pada menit keenam. Namun, umpan Michael Olise berhasil disapu Aymeric Laporte yang tampil solid mengawal lini belakang Spanyol.
Peluang emas pertama Spanyol hadir pada menit ke-9 ketika Dani Olmo dilanggar Adrien Rabiot tepat di depan kotak penalti.
Rabiot langsung diganjar kartu kuning, tetapi eksekusi tendangan bebas Alex Baena hanya membentur pagar hidup sebelum peluang lanjutan gagal dimanfaatkan.
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Kylian Mbappe sempat mengancam melalui serangan balik pada menit ke-16. Akan tetapi, Pau Cubarsi dan Laporte sigap melakukan recovery sehingga peluang kapten Prancis itu berhasil dipatahkan.
Momentum pertandingan berubah pada menit ke-20.
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