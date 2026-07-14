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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 14 Juli 2026 | 17.05 WIB

Analisis Prediksi Timnas Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Terancam Dipaksa Main 120 Menit!

Jude Bellingham jadi hantu Lionel Messi dan diprediksi menjadi aktor utama dalam duel sengit Inggris melawan Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta. (Instagram @judebellingham) - Image

Jude Bellingham jadi hantu Lionel Messi dan diprediksi menjadi aktor utama dalam duel sengit Inggris melawan Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta. (Instagram @judebellingham)

JawaPos.com - Timnas Inggris dan Argentina diprediksi menjalani pertandingan sengit hingga babak tambahan waktu saat bentrok pada semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (16/7) dini hari WIB. Kualitas kedua tim yang berimbang membuat laga diperkirakan berakhir imbang selama 90 menit sebelum ditentukan di extra time

Pertemuan Timnas Inggris vs Argentina ini menjadi salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Untuk pertama kalinya sejak edisi 2002, The Three Lions dan La Albiceleste kembali bertemu di panggung terbesar sepak bola dengan tiket menuju final sebagai taruhannya.

Mengapa Laga Diprediksi Berlanjut ke Extra Time?

Timnas Inggris memang berhasil mencapai semifinal, tetapi belum tampil benar-benar dominan sepanjang turnamen. Dari enam kemenangan yang diraih, hanya dua di antaranya diperoleh dengan selisih lebih dari satu gol.

Meski demikian, tim racikan Thomas Tuchel menunjukkan mentalitas kuat dalam pertandingan sistem gugur. Pergantian pemain yang dilakukan sang pelatih beberapa kali menjadi pembeda saat menghadapi lawan-lawan berat di fase gugur.

Di sisi lain, Argentina juga tidak melangkah mulus menuju empat besar. Setelah melewati fase grup tanpa banyak hambatan, tim asuhan Lionel Scaloni harus bekerja keras di babak gugur.

La Albiceleste mengalahkan Cape Verde dengan susah payah, bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menundukkan Mesir 3-2, lalu membutuhkan babak tambahan waktu saat menyingkirkan Swiss meski lawannya bermain dengan 10 orang.

Fakta tersebut membuat potensi pertandingan kembali berlangsung hingga 120 menit semakin besar. Dalam lima edisi Piala Dunia terakhir, tiga dari sepuluh semifinal harus ditentukan melalui extra time.

Lionel Messi dan Jude Bellingham Siap Jadi Pembeda

Duel ini juga mempertemukan dua pemain yang sedang tampil luar biasa. Lionel Messi masih memimpin lini depan Argentina setelah mengoleksi delapan gol dalam enam pertandingan.

Sementara itu, Jude Bellingham menjadi motor permainan Inggris. Gelandang muda tersebut sudah mencetak enam gol dalam enam laga dan selalu mencetak gol pada dua pertandingan fase gugur terakhir.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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