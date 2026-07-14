Analisis Prediksi Timnas Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Terancam Dipaksa Main 120 Menit!

Jude Bellingham jadi hantu Lionel Messi dan diprediksi menjadi aktor utama dalam duel sengit Inggris melawan Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta. (Instagram @judebellingham)
JawaPos.com - Timnas Inggris dan Argentina diprediksi menjalani pertandingan sengit hingga babak tambahan waktu saat bentrok pada semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (16/7) dini hari WIB. Kualitas kedua tim yang berimbang membuat laga diperkirakan berakhir imbang selama 90 menit sebelum ditentukan di extra time.
Pertemuan Timnas Inggris vs Argentina ini menjadi salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Untuk pertama kalinya sejak edisi 2002, The Three Lions dan La Albiceleste kembali bertemu di panggung terbesar sepak bola dengan tiket menuju final sebagai taruhannya.
Timnas Inggris memang berhasil mencapai semifinal, tetapi belum tampil benar-benar dominan sepanjang turnamen. Dari enam kemenangan yang diraih, hanya dua di antaranya diperoleh dengan selisih lebih dari satu gol.
Meski demikian, tim racikan Thomas Tuchel menunjukkan mentalitas kuat dalam pertandingan sistem gugur. Pergantian pemain yang dilakukan sang pelatih beberapa kali menjadi pembeda saat menghadapi lawan-lawan berat di fase gugur.
Di sisi lain, Argentina juga tidak melangkah mulus menuju empat besar. Setelah melewati fase grup tanpa banyak hambatan, tim asuhan Lionel Scaloni harus bekerja keras di babak gugur.
La Albiceleste mengalahkan Cape Verde dengan susah payah, bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menundukkan Mesir 3-2, lalu membutuhkan babak tambahan waktu saat menyingkirkan Swiss meski lawannya bermain dengan 10 orang.
Baca Juga:Analisis Prediksi Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Mbappe dan Dembele Siap Hantam La Roja dan Lolos ke Final
Fakta tersebut membuat potensi pertandingan kembali berlangsung hingga 120 menit semakin besar. Dalam lima edisi Piala Dunia terakhir, tiga dari sepuluh semifinal harus ditentukan melalui extra time.
Duel ini juga mempertemukan dua pemain yang sedang tampil luar biasa. Lionel Messi masih memimpin lini depan Argentina setelah mengoleksi delapan gol dalam enam pertandingan.
Sementara itu, Jude Bellingham menjadi motor permainan Inggris. Gelandang muda tersebut sudah mencetak enam gol dalam enam laga dan selalu mencetak gol pada dua pertandingan fase gugur terakhir.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu