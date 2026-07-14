Ekspresi Datar Victoria Beckham saat Timnas Inggris Menang Viral, David Beckham Akhirnya Buka Suara

Reaksi Victoria dan David Beckham saat timnas Inggris singkirkan Norwegia di babak 8 besar piala dunia mencuri perhatian dan menjadi perbincangan di media sosial. (Istimewa)
JawaPos.com - Atmosfer kemenangan timnas Inggris atas Norwegia di perempat final Piala Dunia 2026 tak hanya menghadirkan euforia di lapangan. Di tribun penonton, reaksi Victoria dan David Beckham justru mencuri perhatian dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Victoria Beckham hadir di Hard Rock Stadium, Miami, bersama sang suami, David Beckham, serta anak-anak mereka untuk menyaksikan langsung perjuangan The Three Lions. Namun ketika Jude Bellingham mencetak gol penentu kemenangan pada babak perpanjangan waktu, ekspresi Victoria terlihat nyaris tak berubah.
Berbeda dengan David Beckham yang langsung berdiri sambil mengepalkan tangan sebagai bentuk selebrasi, Victoria Beckham tetap duduk tenang. Kamera televisi sempat menyorot momen tersebut, dan tak butuh waktu lama hingga cuplikan reaksinya viral di berbagai platform media sosial.
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Banyak warganet membandingkan ekspresi pasangan suami istri itu. Sebagian menganggap reaksi Victoria lucu, sementara yang lain menganggap hal tersebut sudah menjadi ciri khas mantan personel Spice Girls tersebut.
Perbincangan itu bahkan menarik perhatian komedian Jenny Johnson. Lewat akun Instagram pribadinya, dia mengunggah foto-foto keluarga Beckham saat menyaksikan pertandingan dan menyampaikan candaan mengenai ekspresi Victoria.
Dalam unggahannya, Johnson menyebut Victoria sebagai pendukung nomor satu Inggris dengan gaya satir. Dia bercanda bahwa ekspresi Victoria begitu penuh semangat, meski kenyataannya wajah sang desainer mode tampak tetap datar saat Inggris mencetak gol kemenangan.
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Komentar tersebut rupanya sampai kepada David Beckham. Legenda Manchester United dan Timnas Inggris itu langsung memberikan balasan untuk membela istrinya.
"Dia sebenarnya ikut merayakan dari dalam hati, saya janji. Hanya saja reaksinya sedikit lebih lambat dibanding saya," tulis David sambil menambahkan nada bercanda.
Balasan itu justru membuat banyak penggemar ikut tersenyum. Tak sedikit yang memuji David karena merespons candaan tersebut dengan santai tanpa memperbesar persoalan.
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