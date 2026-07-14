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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 14 Juli 2026 | 13.42 WIB

Jelang Semifinal Piala Dunia 2026, Chant Ribuan Fans Argentina untuk Timnas Inggris Jadi Sorotan

Suporter timnas Argentina. (Istimewa) - Image

Suporter timnas Argentina. (Istimewa)

JawaPos.com - Atmosfer semifinal Piala Dunia 2026 semakin memanas bahkan sebelum pertandingan dimulai. Bukan hanya persaingan para pemain di atas lapangan yang menjadi sorotan, tetapi juga aksi para suporter Argentina yang mencuri perhatian lewat chant khas mereka yang ditujukan kepada timnas Inggris.

Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan ribuan pendukung Tim Tango Argentina melompat bersama sambil menyanyikan yel-yel. Siapa yang tidak melompat berarti orang Inggris. Chant tersebut langsung menjadi perbincangan karena menggambarkan tingginya tensi menjelang pertemuan Argentina vs timnas Inggris, dua negara yang memiliki sejarah rivalitas panjang.

Argentina dipastikan menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat. Duel Argentina lawan timnas Inggris ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi dalam turnamen piala dunia karena mempertemukan dua tim besar dengan catatan sejarah yang sarat emosi.

Bagi pendukung Argentina, chant tersebut bukanlah hal baru. Lagu itu sudah lama menjadi bagian dari budaya dukungan terhadap Albiceleste setiap kali menghadapi rival-rival besar, terutama timnas Inggris

Ribuan suporter tampak kompak melompat sambil mengibarkan bendera dan mengenakan atribut kebanggaan mereka. Suasana serupa sebelumnya juga terlihat setelah Argentina menuntaskan pertandingan terakhir fase grup melawan Yordania di Dallas. 

Ribuan suporter memenuhi area tribun dan lorong stadion dengan nyanyian yang sama. Rekaman video dari momen tersebut kemudian viral di berbagai platform media sosial dan mendapat jutaan tayangan.

Euforia pendukung Argentina semakin meningkat setelah tim asuhan Lionel Scaloni berhasil mengamankan tiket semifinal usai mengalahkan Swiss di babak perempat final. Di luar stadion, ratusan hingga ribuan suporter kembali berkumpul untuk bernyanyi bersama, mengibarkan bendera, merayakan keberhasilan tim kesayangan mereka.

Banyak pendukung terlihat mengenakan jersey Argentina, sementara sebagian lainnya memilih melepas kaus mereka sambil menari mengikuti irama chant yang terus bergema. Atmosfer pesta sepak bola itu menunjukkan besarnya antusiasme publik Argentina dalam mendukung Lionel Messi dan rekan-rekannya.

Rivalitas Argentina dan Inggris memang selalu menghadirkan cerita tersendiri. Pertemuan kedua negara tidak hanya dipenuhi persaingan di lapangan hijau, tetapi juga dipengaruhi sejarah hubungan politik, termasuk konflik Kepulauan Falkland atau Malvinas pada 1982 yang masih sering menjadi latar belakang tensi di antara kedua kubu suporter.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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