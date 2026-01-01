Resmi! Susunan Pemain Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026, Mbappe dan Yamal Jadi Andalan

JawaPos.com — Timnas Prancis dan Spanyol resmi mengumumkan susunan pemain untuk laga semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di AT&T Stadium, Texas, Rabu (15/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Kylian Mbappe dan Mikel Oyarzabal menjadi ujung tombak dalam perebutan tiket menuju partai final.

Siapa Saja Starter Prancis dan Spanyol? Didier Deschamps mempertahankan kerangka terbaiknya untuk menghadapi Spanyol dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit.

Prancis kembali mengandalkan Mike Maignan di bawah mistar gawang dengan empat bek berisi Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, dan Lucas Digne.

Lini tengah dipercayakan kepada Aurelien Tchouameni dan Adrien Rabiot sebagai poros permainan.

Sementara Ousmane Dembele, Michael Olise, dan Bradley Barcola menopang pergerakan Kylian Mbappe yang menjadi ujung tombak.

Susunan pemain Prancis

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.