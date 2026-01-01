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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 15 Juli 2026 | 08.07 WIB

Resmi! Susunan Pemain Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026, Mbappe dan Yamal Jadi Andalan

Kylian Mbappe dan Lamine Yamal menjadi sorotan dalam susunan pemain resmi Prancis vs Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di AT&amp;T Stadium, Texas. (FIFA) - Image

Kylian Mbappe dan Lamine Yamal menjadi sorotan dalam susunan pemain resmi Prancis vs Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di AT&amp;T Stadium, Texas. (FIFA)

JawaPos.com — Timnas Prancis dan Spanyol resmi mengumumkan susunan pemain untuk laga semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di AT&T Stadium, Texas, Rabu (15/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Kylian Mbappe dan Mikel Oyarzabal menjadi ujung tombak dalam perebutan tiket menuju partai final.

Siapa Saja Starter Prancis dan Spanyol?

Didier Deschamps mempertahankan kerangka terbaiknya untuk menghadapi Spanyol dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit.

Prancis kembali mengandalkan Mike Maignan di bawah mistar gawang dengan empat bek berisi Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, dan Lucas Digne.

Lini tengah dipercayakan kepada Aurelien Tchouameni dan Adrien Rabiot sebagai poros permainan.

Sementara Ousmane Dembele, Michael Olise, dan Bradley Barcola menopang pergerakan Kylian Mbappe yang menjadi ujung tombak.

Susunan pemain Prancis

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Di kubu Spanyol, Luis de la Fuente juga memasang formasi identik 4-2-3-1. Unai Simon mengawal gawang, sedangkan lini belakang dihuni Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, dan Marc Cucurella.

Editor: Banu Adikara
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