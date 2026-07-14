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Risma Azzah Fatin
Rabu, 15 Juli 2026 | 02.45 WIB

Lionel Messi Soroti Keistimewaan Duel Argentina Kontra Inggris pada Semifinal Piala Dunia FIFA 2026

Lionel Messi (Bein Sports) - Image

Lionel Messi (Bein Sports)

JawaPos.com – Lionel Messi menyebut pertandingan semifinal Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina dan Inggris sebagai laga yang sangat istimewa.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Kapten La Albiceleste itu mengaku antusias karena untuk pertama kalinya akan menghadapi Tim Nasional Inggris dalam pertandingan internasional.

Menurut peraih Ballon d'Or 8 kali, duel tersebut memiliki nilai tersendiri mengingat besarnya reputasi kedua tim di panggung sepak bola dunia.

Messi menyampaikan pernyataan tersebut setelah membawa Argentina meraih kemenangan 3-1 atas Swiss pada babak perempat final. Hasil tersebut memastikan La Albiceleste melaju ke empat besar dan menjaga peluang mempertahankan performa impresif di turnamen.

Messi menilai menghadapi tim besar seperti Inggris menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam kariernya.

Penyerang berusia 39 tahun itu memilih untuk tidak membahas aspek politik maupun sejarah yang kerap dikaitkan dengan pertemuan Argentina dan Inggris. Messi lebih menitikberatkan pada pentingnya pertandingan dari sisi olahraga dan persaingan di level tertinggi.

Messi juga menegaskan bahwa fokus utama tim adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin demi dapat meraih tiket pada partai final nanti.

Laga semifinal antara Argentina dan Inggris dijadwalkan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, pada Rabu, 15 Juli. Pemenang pertandingan tersebut akan melaju ke final Piala Dunia FIFA 2026 untuk menghadapi pemenang semifinal lainnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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