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Risma Azzah Fatin
Rabu, 15 Juli 2026 | 00.25 WIB

Semifinal Prancis Kontra Spanyol Dihiasi Skuad Bernilai Lebih dari Rp 52 Triliun di Piala Dunia FIFA 2026

Kylian Mbappe dan Lamine Yamal (Bein Sports) - Image

Kylian Mbappe dan Lamine Yamal (Bein Sports)

JawaPos.com – Semifinal Piala Dunia FIFA 2026 antara Prancis dan Spanyol tidak hanya mempertemukan dua kandidat juara, tetapi juga dua tim nasional dengan nilai pasar tertinggi di dunia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Berdasarkan valuasi Transfermarkt, nilai gabungan kedua skuad mencapai sekitar USD 3,21 miliar, atau setara sekitar Rp 52,1 triliun

Prancis menjadi tim dengan nilai pasar lebih tinggi, yakni USD 1,78 miliar atau sekitar Rp28,9 triliun, sedangkan Spanyol memiliki nilai sekitar USD 1,43 miliar atau setara Rp 23,2 triliun.

Laga semifinal ini juga mempertemukan empat dari lima pemain dengan nilai pasar tertinggi di Piala Dunia FIFA 2026.

Lamine Yamal menjadi pemain termahal dengan nilai USD 234 juta atau sekitar Rp 3,8 triliun, diikuti Kylian Mbappé senilai USD 211 juta atau sekitar Rp 3,43 triliun. Michael Olise dan Pedri sama-sama memiliki nilai pasar USD 176 juta, atau setara sekitar Rp 2,86 triliun.

Prancis datang sebagai tim nasional dengan nilai pasar tertinggi di dunia, mengungguli Inggris yang bernilai sekitar USD 1,59 miliar atau Rp 25,8 triliun, serta Spanyol di posisi berikutnya.

Sementara itu, Argentina yang juga tampil di semifinal memiliki nilai pasar sekitar USD 945 juta, atau setara Rp 15,4 triliun. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan besarnya kualitas pemain yang menghiasi babak empat besar turnamen.

Dari sisi komposisi skuad, Spanyol unggul pada nilai pasar penjaga gawang dan lini tengah, sedangkan Prancis lebih mendominasi sektor pertahanan serta lini serang.

Nilai gabungan lini depan Prancis mencapai sekitar USD 878 juta, atau setara Rp 14,27 triliun, jauh di atas lini serang Spanyol yang bernilai sekitar USD 489 juta, atau sekitar Rp 7,95 triliun.

Fakta tersebut semakin menegaskan bahwa semifinal antara Prancis dan Spanyol menjadi panggung pertemuan dua skuad bertabur bintang dengan nilai pasar fantastis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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