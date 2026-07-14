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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 15 Juli 2026 | 00.21 WIB

Inggris Dikepung 50 Ribu Suporter Argentina, Atmosfer Semifinal Piala Dunia 2026 Dipastikan Membara

Suasana dukungan fans Inggris di Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Suasana dukungan fans Inggris di Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina dipastikan berlangsung dalam atmosfer yang sangat panas. 

Bukan hanya karena rivalitas panjang kedua negara, tetapi juga dominasi suporter Argentina yang diprediksi akan memenuhi Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat.

Laga yang digelar pada Rabu (15/7/2026) waktu setempat itu diperkirakan menghadirkan lebih dari 50 ribu pendukung Argentina. Jumlah tersebut membuat Inggris berpotensi bermain layaknya tim tamu, meski pertandingan berlangsung di venue netral.

Sementara itu, suporter Inggris diperkirakan hanya berjumlah sekitar 30 ribu orang. Selisih yang cukup jauh tersebut diyakini akan menciptakan tekanan psikologis tersendiri bagi skuad asuhan Thomas Tuchel sejak peluit pertama dibunyikan.

Atmosfer panas sebenarnya sudah mulai terasa beberapa hari sebelum pertandingan. Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan bentrokan antara pendukung Inggris dan Argentina usai kemenangan The Three Lions atas Norwegia pada babak sebelumnya.

Insiden tersebut membuat aparat keamanan Amerika Serikat meningkatkan pengamanan di sekitar stadion maupun kawasan yang menjadi pusat berkumpulnya para suporter.

Kepolisian Atlanta menyiapkan sekitar 1.800 personel gabungan yang terdiri dari polisi, petugas sipil, hingga aparat federal dan negara bagian. 

Polisi berkuda juga akan diterjunkan untuk membantu pengamanan selama pertandingan berlangsung.

Tak hanya mengawasi situasi di dalam stadion, aparat juga akan berjaga di sejumlah titik nonton bersama atau fan zone. Diperkirakan ribuan suporter tanpa tiket akan memadati Centennial Olympic Park dan Decatur Square untuk menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa.

Editor: Edi Yulianto
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