Ketegangan Ruang Ganti Inggris Warnai Persiapan Semifinal Piala Dunia FIFA 2026 Kontra Argentina

JawaPos.com – Inggris memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia FIFA 2026 setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1. Namun, kemenangan tersebut juga memunculkan ketegangan internal di dalam skuad The Three Lions menjelang duel melawan Argentina.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Sorotan tertuju pada hubungan antara gelandang Jude Bellingham dan pelatih kepala Thomas Tuchel setelah pertandingan berakhir.

Ketegangan bermula ketika Tuchel menyampaikan ketidakpuasannya terhadap performa tim meski berhasil meraih kemenangan. Pernyataan tersebut dikabarkan tidak diterima dengan baik oleh sejumlah pemain, termasuk Bellingham.

Gelandang Real Madrid itu menilai kemenangan atas Norwegia diraih melalui perjuangan besar menghadapi lawan yang memiliki kualitas tinggi.

Bellingham menegaskan bahwa Inggris harus tetap menjaga persatuan dan suasana positif di dalam tim menjelang semifinal.

Bellingham juga menilai laga melawan Norwegia menguras tenaga dan mental karena harus menghadapi pemain-pemain seperti Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, dan Alexander Sørloth.

Meski demikian, Bellingham berharap seluruh anggota tim tetap fokus menghadapi tantangan berikutnya.

Inggris kini bersiap menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia FIFA 2026 dalam salah satu rivalitas terbesar di sepak bola dunia. Pertemuan kedua tim dipastikan menyita perhatian karena memiliki sejarah panjang di ajang Piala Dunia.