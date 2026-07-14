Kontroversi Gol Jude Bellingham dalam Laga Inggris vs Norwegia Berakhir Usai FIFA Paparkan Bukti Teknologi Connected Ball

JawaPos.com – FIFA memberikan penjelasan resmi terkait kontroversi gol Jude Bellingham dalam laga perempat final Piala Dunia FIFA 2026 antara Inggris dan Norwegia.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Gol penyeimbang yang dicetak Bellingham pada penghujung babak pertama sempat diprotes oleh kubu Norwegia. Mereka menilai bola kemungkinan menyentuh kabel kamera udara sebelum proses terciptanya gol berlangsung.

Kontroversi bermula saat kiper Norwegia, Ørjan Nyland, melepaskan tendangan jauh untuk menghalau serangan Inggris. Bola kemudian diduga mengenai salah satu kabel kamera udara yang terpasang di stadion sebelum jatuh ke area permainan.

Situasi tersebut berlanjut hingga akhirnya Jude Bellingham mencetak gol penyama kedudukan bagi Inggris.

Pemain dan staf Norwegia langsung menyampaikan protes kepada wasit karena menganggap pertandingan seharusnya dihentikan. Mereka berpendapat bahwa sentuhan terhadap kabel dapat memengaruhi jalannya permainan sehingga restart yang tepat adalah bola jatuh.

Namun, wasit tetap mengesahkan gol tersebut setelah tidak ditemukan pelanggaran yang mengharuskan intervensi lebih lanjut.

FIFA kemudian menjelaskan bahwa data dari teknologi Connected Ball tidak menunjukkan adanya indikasi bola menyentuh kabel kamera udara.

Sensor yang tertanam pada bola tidak merekam lonjakan data atau perubahan yang menandakan kontak dengan objek lain saat bola berada di udara.