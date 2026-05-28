Teknologi Gila TRIONDA! Membedah Bola Ofisial Piala Dunia 2026 yang Bisa Mengurangi Kontroversi Wasit

JawaPos.com — Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama TRIONDA dipastikan memakai teknologi canggih berupa sensor elektronik dan baterai isi ulang untuk membantu keputusan wasit selama pertandingan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Teknologi terbaru dari Adidas itu membuat setiap sentuhan bola bisa terlacak secara real time demi meminimalkan kontroversi di ajang sepak bola terbesar dunia.

Turnamen Piala Dunia 2026 memang diproyeksikan menjadi yang paling modern sepanjang sejarah.

Selain digelar di tiga negara sekaligus, FIFA juga menghadirkan bola pintar dengan sistem Connected Ball Technology yang langsung terhubung ke VAR.

Adidas sebagai produsen bola resmi Piala Dunia sejak 1970 memperkenalkan TRIONDA sebagai generasi terbaru bola berteknologi tinggi.

Bola ini bahkan wajib diisi daya sebelum pertandingan dimulai karena sensor di dalamnya membutuhkan suplai baterai agar tetap aktif.

Bagaimana Teknologi Bola Pintar Piala Dunia 2026 Bekerja? TRIONDA menggunakan sensor motion chip 500Hz yang tertanam di dalam bola untuk membaca seluruh pergerakan selama pertandingan.

Sensor itu mengirimkan data secara langsung ke sistem video assistant referee atau VAR agar keputusan wasit lebih akurat.

Sensor tersebut mampu mendeteksi setiap sentuhan pemain hingga arah gerakan bola dengan detail tinggi.