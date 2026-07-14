5 Klub dengan Pemain Terbanyak yang Tampil di Semifinal Piala Dunia 2026, Barcelona Jadi Raja!

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 kini memasuki fase semifinal. Empat negara terbaik yang masih bertahan siap memperebutkan tiket menuju partai final.

Dengan deretan tim elite tersebut, tak mengherankan jika panggung semifinal dipenuhi para pemain bintang yang berasal dari klub-klub terbaik Eropa. Mulai dari juara Liga Champions hingga raksasa Premier League dan La Liga, semuanya memiliki wakil yang masih berjuang meraih trofi paling bergengsi di dunia.

Melansir Sports Illustrated, berikut lima klub dengan jumlah pemain terbanyak yang masih tampil di semifinal Piala Dunia 2026.

5. Manchester City – 5 Pemain Daftar pemain: Marc Guéhi (Inggris), Nico O'Reilly (Inggris), James Trafford (Inggris), Rodri (Spanyol) dan Rayan Cherki (Prancis).

Manchester City sebenarnya mengawali turnamen dengan enam pemain. Namun, berakhirnya kontrak John Stones pada akhir Juni membuat bek Inggris tersebut tidak lagi menjadi bagian dari skuad klub, sehingga jumlah wakil City di semifinal tersisa lima pemain.

Rodri kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama Spanyol setelah pulih dari cedera, sementara Rayan Cherki masih kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di skuad Prancis yang bertabur bintang.

4. Paris Saint-Germain – 6 Pemain Daftar pemain: Ousmane Dembélé (Prancis), Bradley Barcola (Prancis), Désiré Doué (Prancis), Warren Zaïre-Emery (Prancis) dan Fabián Ruiz (Spanyol).

Sebagai juara Liga Champions dua musim beruntun, Paris Saint-Germain kembali menunjukkan kualitas akademi dan skuad mereka.