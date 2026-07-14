Prediksi Susunan Pemain Timnas Spanyol vs Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026: Alex Baena Harap Cetak Banyak Gol!

Konten: Pemain timnas Spanyol Alex Baena. (Dok. Alex Baena)
JawaPos.com - Alex Baena ingin tim nasional Spanyol mencetak banyak gol saat menghadapi Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar di AT&T Stadium, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB.
Kepercayaan diri Alex Baena sangat terlihat menjelang laga melawan Prancis. Dia mengatakan bahwa timnas Spanyol sudah sering mengalahkan Prancis dan berharap hasil yang sama di laga besok.
"Ini akan menjadi pertandingan hebat antara dua tim terbaik di dunia. Kami telah bermain melawan mereka berkali-kali, hampir selalu menang, dan kami berharap besok akan sama,” kata Alex Baena yang dikutip dari Mundo Deportivo, Selasa (14/7).
Pemain 24 tahun tersebut memprediksi kedua tim akan bermain menyerang dan bakal tercipta banyak gol. Jika hal tersebut terjadi, maka Baena ingin timnas Spanyol yang mencetak banyak gol.
"Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat menyerang dari kedua sisi, dan jika ada gol, kami berharap akan lebih banyak gol untuk kami," ujar Baena.
Ketenangan menjadi salah satu modal yang dimiliki timnas Spanyol. Baena menegaskan bahwa rekan setimnya tidak ada yang merasa gugup.
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"Ini hanya pertandingan sepak bola biasa. Kita harus tetap tenang dan sebisa mungkin tidak memikirkan pertandingan besok. Saya rasa tidak ada di antara kita yang gugup," imbuh Baena.
Performa timnas Spanyol diakui Baena terus meningkat di setiap pertandingan. Dalam sesi latihan, mereka selalu mengembangkan ritme permainan.
"Kami perlu kembali ke ritme permainan dan mengembangkan permainan otomatis kami karena kami sudah berbulan-bulan tidak bertemu. Seiring berjalannya sesi latihan dan pertandingan, tim telah meningkat secara signifikan," ppungkas Alex Baena.
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