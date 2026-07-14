3 Momen Kontroversial dalam Sejarah Duel Inggris vs Argentina di Piala Dunia

JawaPos.com - Semifinal Piala Dunia 2026 akan kembali mempertemukan dua rival klasik, Inggris dan Argentina. Pertandingan ini menjadi pertemuan kompetitif pertama kedua negara dalam 24 tahun, sekaligus menghidupkan lagi salah satu rivalitas paling panas dalam sejarah sepak bola dunia.

Inggris memastikan tempat di empat besar setelah bangkit mengalahkan Norwegia 2-1 lewat dua gol Jude Bellingham. Sementara itu, Argentina datang sebagai juara bertahan usai menyingkirkan Swiss.

Meski terakhir kali bertemu pada laga persahabatan tahun 2005, sejarah panjang kedua tim dipenuhi berbagai insiden yang hingga kini masih dikenang.

Melansir ESPN, berikut tiga momen paling kontroversial dalam rivalitas Inggris kontra Argentina di Piala Dunia.

3. Penalti David Beckham yang Diprotes Mauricio Pochettino (Piala Dunia 2002) Pertemuan terakhir kedua negara di Piala Dunia berlangsung pada fase grup edisi 2002. Saat itu, Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol penalti David Beckham.

Hadiah penalti diberikan setelah Michael Owen dijatuhkan Mauricio Pochettino di dalam kotak penalti. Namun, keputusan wasit Pierluigi Collina tersebut hingga kini masih diperdebatkan.

Bertahun-tahun kemudian, Pochettino tetap bersikeras bahwa Owen melakukan diving.

"Itu terjadi 15 tahun yang lalu ketika Owen melakukan diving."