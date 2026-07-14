Adu Cerdik Didier Deschamps vs Luis de la Fuente! Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Prancis dan timnas Spanyol akan saling bentrok pada semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB, untuk memperebutkan satu tiket menuju partai final.

Duel dua raksasa Eropa Timnas Spanyol kontra Prancis diprediksi berlangsung sengit karena kedua pelatih, Didier Deschamps dan Luis de la Fuente, sama-sama menyiapkan komposisi terbaik demi menjaga asa menjadi juara dunia.

Siapa Andalan Didier Deschamps untuk Menghentikan Spanyol? Pelatih Prancis Didier Deschamps diprediksi tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang selama ini menjadi kekuatan utama Les Bleus. Skema tersebut memberikan keseimbangan antara pertahanan yang kokoh dan serangan cepat yang mematikan.

Mike Maignan masih dipercaya mengawal gawang Prancis pada laga penting ini. Pengalamannya di level tertinggi menjadi modal besar menghadapi tekanan para penyerang Spanyol yang terkenal agresif dalam membangun serangan.

Di sektor pertahanan, Dayot Upamecano dan William Saliba diperkirakan kembali menjadi duet bek tengah. Keduanya akan mendapat dukungan dari Jules Kounde di sisi kanan serta Lucas Digne di sisi kiri untuk mengantisipasi kecepatan para pemain sayap La Furia Roja.

Kehadiran empat pemain bertahan tersebut diharapkan mampu membatasi ruang gerak para pemain kreatif Spanyol. Selain bertahan, Kounde dan Digne juga memiliki kemampuan membantu serangan melalui overlap dari kedua sisi lapangan.

Lini Tengah dan Serangan Prancis Dipenuhi Pemain Berbahaya Didier Deschamps diprediksi tetap memasang Manu Kone dan Adrien Rabiot sebagai jangkar di lini tengah. Keduanya memiliki tugas memutus aliran bola lawan sekaligus menjadi penghubung permainan menuju sektor penyerangan.

Keberadaan dua gelandang tersebut menjadi kunci agar Prancis mampu mengimbangi dominasi penguasaan bola Spanyol. Selain kuat dalam duel fisik, keduanya juga memiliki kemampuan mendistribusikan bola dengan cepat.