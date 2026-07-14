Analisis Prediksi Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Mbappe dan Dembele Siap Hantam La Roja dan Lolos ke Final

JawaPos.com - Prancis difavoritkan melaju ke final Piala Dunia 2026 saat menghadapi timnas Spanyol pada semifinal di AT&T Stadium, Texas, Rabu (15/7) dini hari WIB.

Les Bleus datang dengan performa impresif berkat ketajaman Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Sementara La Roja mengandalkan kolektivitas permainan serta kreativitas Lamine Yamal.

Semifinal ini jadi duel dua raksasa Eropa yang sama-sama tampil konsisten sepanjang turnamen. Prancis memburu tiket final kedua secara beruntun setelah edisi 2022, sedangkan timnas Spanyol berupaya mengakhiri penantian tampil di final Piala Dunia sejak menjadi juara pada 2010.

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Mengapa Prancis Lebih Dijagokan? Prancis menunjukkan performa paling meyakinkan sepanjang Piala Dunia 2026 dengan mencatat tujuh kemenangan beruntun. Tim asuhan Didier Deschamps juga hanya kalah sekali dalam 17 pertandingan internasional terakhir.

Pada babak perempat final, Les Bleus tampil sangat dominan saat menyingkirkan Maroko. Mereka hanya membiarkan lawan melepaskan satu tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan, sekaligus mempertahankan catatan tiga clean sheet secara beruntun.

Motivasi Prancis juga berlipat karena ingin membalas kekalahan dramatis 4-5 dari Spanyol pada semifinal UEFA Nations League tahun lalu. Kesempatan lolos ke final menjadi peluang untuk menebus kegagalan mereka di final Piala Dunia 2022.

Mbappe dan Dembele Jadi Ancaman Terbesar Kylian Mbappe kembali menjadi andalan utama lini depan Prancis. Penyerang Real Madrid itu sudah mengoleksi delapan gol dan tiga assist dalam enam pertandingan sehingga memimpin persaingan Sepatu Emas Piala Dunia 2026.

Mbappe sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak perempat final, tetapi langsung menebusnya lewat gol dari permainan terbuka. Rata-rata 1,3 gol per pertandingan membuatnya kembali diprediksi menjadi pembeda saat menghadapi Spanyol.