Wasit Asal El Salvador Ditunjuk Pimpin Semifinal Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026

FIFA resmi menunjuk wasit asal El Salvador Ivan Barton untuk memimpin laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol di Stadion AT&T Arlington. (ig @ivanbartonoficial)
JawaPos.com - FIFA resmi menunjuk wasit asal El Salvador Ivan Barton sebagai pengadil lapangan pada laga semifinal pertama Piala Dunia 2026 antara Prancis dan timnas Spanyol. Pertandingan yang akan digelar di Stadion AT&T Arlington itu menjadi salah satu duel paling dinanti di turnamen.
Prancis akan berusaha melanjutkan langkah menuju final ketiga mereka secara beruntun, sementara timnas Spanyol mengincar kesempatan kembali merebut gelar juara dunia. Tim pemenang akan melaju ke partai final pada Minggu (19/7), sedangkan tim yang kalah harus menjalani laga perebutan tempat ketiga melawan pemenang atau pecundang duel Inggris kontra Argentina.
Melansir Get Football News, penunjukan Ivan Barton menegaskan kepercayaan FIFA terhadap kualitas wasit berusia 35 tahun itu. Sepanjang Piala Dunia 2026, Barton sudah memimpin enam pertandingan dan kini mendapat tugas ketujuh pada fase semifinal.
Nama Barton sempat menjadi sorotan pada awal turnamen setelah mengeluarkan kartu merah kepada pemain Paraguay, Miguel Almiron, dalam laga melawan Turki. Keputusan itu diambil setelah Almiron menutupi mulutnya ketika berbicara dengan Mert Muldur, sebuah insiden yang memicu banyak perdebatan.
Meski demikian, FIFA tetap memberikan kepercayaan kepada Barton untuk memimpin salah satu pertandingan paling penting di turnamen.
Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, Barton sudah dikenal sebagai salah satu wasit paling berpengalaman di kawasan Concacaf. Dia tercatat beberapa kali dipercaya memimpin pertandingan final Piala Champions Concacaf, sehingga tidak asing menangani laga berintensitas tinggi dengan tekanan besar.
Menariknya, semifinal ini akan menjadi pengalaman pertama Barton memimpin pertandingan yang melibatkan Prancis maupun Spanyol di ajang internasional. Dengan tensi tinggi, kualitas kedua tim, serta tiket menuju final sebagai taruhannya, kinerja Ivan Barton dipastikan akan menjadi sorotan sepanjang pertandingan.
Keputusan-keputusannya berpotensi memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang berhak melangkah ke partai puncak Piala Dunia 2026.
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