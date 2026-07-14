Tampil Perdana di Piala Dunia 2026, Ranking FIFA Yordania Turun 10 Peringkat

JawaPos.com - Keberhasilan Timnas Yordania tampil di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola negara tersebut. Untuk pertama kalinya, Yordania menembus putaran final turnamen sepak bola terbesar di dunia dan mencatatkan namanya di panggung internasional.

Namun, pencapaian bersejarah itu harus dibayar mahal. Setelah menelan kekalahan dalam seluruh pertandingan fase grup piala dunia, posisi Yordania di Ranking FIFA mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Dalam pembaruan terbaru Ranking FIFA usai Piala Dunia 2026, Yordania turun hingga 10 peringkat. Tim berjuluk Al-Nashama itu kini berada di posisi ke-73 dunia, setelah sebelumnya menempati peringkat ke-63.

Penurunan tersebut dipengaruhi hasil yang kurang memuaskan selama tampil di Piala Dunia. Kekalahan beruntun di fase grup membuat Yordania kehilangan cukup banyak poin dalam perhitungan Ranking FIFA.

Meski demikian, keikutsertaan di Piala Dunia tetap menjadi pencapaian yang patut diapresiasi. Lolos ke putaran final menjadi bukti perkembangan sepak bola Yordania dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah mampu bersaing dengan negara-negara kuat di kawasan Asia.

Pengalaman menghadapi tim-tim terbaik dunia juga diyakini akan menjadi modal penting bagi para pemain dan staf pelatih untuk meningkatkan kualitas tim pada turnamen internasional berikutnya. Menariknya, Yordania bukan menjadi negara yang mengalami penurunan peringkat paling besar setelah Piala Dunia 2026. Tunisia justru mencatat penurunan yang lebih tajam.

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Tim asal Afrika Utara tersebut harus merosot hingga 12 posisi di Ranking FIFA setelah hasil yang kurang memuaskan sepanjang turnamen. Dengan demikian, penurunan yang dialami Tunisia menjadi salah satu yang terbesar dalam pembaruan ranking kali ini.

Bagi Yordania, turunnya peringkat memang menjadi konsekuensi dari hasil pertandingan. Namun, pengalaman tampil di Piala Dunia dinilai memiliki nilai yang jauh lebih besar dibanding sekadar posisi di Ranking FIFA.