3 Fakta Ivan Barton! Wasit Asal El Salvador Pimpin Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Prancis akan menghadapi timnas Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas, Rabu (15/7), dengan FIFA menunjuk wasit asal El Salvador Ivan Barton sebagai pengadil utama. Penunjukan tersebut menjadi sorotan karena laga ini mempertemukan dua kandidat kuat juara yang memperebutkan satu tiket ke final.

Laga semifinal piala dunia Prancis vs timnas Spanyol diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim memiliki karakter permainan yang berbeda. Prancis mengandalkan kecepatan serangan balik, sedangkan timnas Spanyol tampil dominan lewat penguasaan bola dan organisasi permainan yang rapi.

Siapa Ivan Barton, Wasit Semifinal Prancis vs Spanyol? Ivan Barton merupakan wasit profesional asal El Salvador yang masuk dalam daftar wasit internasional FIFA sejak 2018. Kepercayaan FIFA untuk menugaskannya memimpin semifinal menjadi bukti konsistensinya di level internasional.

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Sepanjang Piala Dunia 2026, Barton telah memimpin beberapa pertandingan penting. Dia dipercaya mengadili laga fase grup Turki melawan Paraguay, Jepang menghadapi Swedia, serta pertandingan babak 16 besar antara Swiss kontra Kolombia.

Dibantu Asisten Wasit dari El Salvador dan Nikaragua FIFA kembali memberikan kepercayaan kepada Barton setelah penampilannya dinilai memuaskan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Pengalamannya di turnamen ini menjadi modal penting untuk memimpin duel berintensitas tinggi antara Prancis dan Spanyol.

Untuk laga semifinal tersebut, Barton akan dibantu David Moran dari El Salvador sebagai asisten wasit pertama dan Antonio Pupiro dari Nikaragua sebagai asisten wasit kedua. Glenn Nyberg asal Swedia bertugas sebagai ofisial keempat, sementara Mahbod Beigi dari Swedia menjadi reserve assistant referee.

Di ruang Video Assistant Referee (VAR), FIFA menunjuk Tomasz Kwiatkowski asal Polandia. Komposisi perangkat pertandingan ini juga memastikan tidak ada satu pun ofisial yang berasal dari Prancis maupun Spanyol sehingga netralitas tetap terjaga.

Prancis dan Spanyol Siap Sajikan Duel Taktik Prancis melangkah ke semifinal berbekal kemenangan 2-0 atas Maroko di babak perempat final. Ketajaman Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi senjata utama Les Bleus dalam membongkar pertahanan lawan.