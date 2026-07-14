UEFA, AFC, dan Concacaf Tolak Keras! Wacana Piala Dunia 2030 Diikuti 64 Negara Picu Perdebatan Besar

JawaPos.com - Piala Dunia 2030 berpotensi kembali mengalami perubahan format setelah FIFA membuka peluang mengkaji penambahan peserta menjadi 64 negara usai Piala Dunia 2026. Namun, usul itu menuai penolakan dari UEFA, AFC, dan Concacaf karena dinilai berisiko merusak kualitas turnamen hingga sistem kualifikasi.

Mengapa FIFA Membuka Peluang Piala Dunia 64 Tim? Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan pembahasan mengenai kemungkinan Piala Dunia diikuti 64 negara baru akan dilakukan setelah penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang menggunakan format 48 tim. Infantino menilai FIFA memiliki tanggung jawab menjadikan Piala Dunia sebagai ajang bagi seluruh dunia, bukan hanya Eropa dan Amerika Selatan.

Menurut dia, semakin banyak negara yang memiliki kesempatan tampil di putaran final akan mendorong perkembangan sepak bola secara global. "Semua ini adalah isu-isu yang akan kita kaji setelah Piala Dunia," ujar Gianni Infantino dikutip dari BBC Sport, Selasa (14/7).

Dia menambahkan setiap negara seharusnya memiliki mimpi untuk tampil di Piala Dunia. Jika negara-negara kecil tidak diberi kesempatan, mereka akan kehilangan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas sepak bolanya.

Menurut Infantino, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 dengan format 48 peserta terbukti memberikan dampak positif. Salah satu contohnya adalah meningkatnya prestasi wakil Afrika. "Piala Dunia pertama dengan 48 tim telah menjadi kesuksesan besar," ujar dia.

Infantino menyebut sembilan dari sepuluh wakil Afrika berhasil lolos ke babak gugur. Sebagai perbandingan, pada edisi sebelumnya hanya lima negara Afrika yang tampil di putaran final.

Usul 64 Tim Berasal dari Conmebol Wacana memperluas jumlah peserta menjadi 64 negara pertama kali diajukan secara resmi oleh konfederasi sepak bola Amerika Selatan (Conmebol) pada April 2025. Hingga kini FIFA belum mengambil keputusan atas proposal tersebut. Badan sepak bola dunia hanya menegaskan seluruh usul dari anggota Dewan FIFA akan dipelajari bersama seluruh pemangku kepentingan sebelum diputuskan.

Sebelumnya, FIFA sudah lebih dulu memperbesar jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara melalui keputusan Dewan FIFA pada 2017. Format baru itu mulai diterapkan di Piala Dunia 2026.