Argentina Ketiban Durian Runtuh! Rekor Buruk Inggris di Semifinal Piala Dunia Bikin Lionel Messi Cs Makin Pede

JawaPos.com - Timnas Inggris akan menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (16/7) pukul 02.00 WIB. Meski datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menyingkirkan Norwegia, The Three Lions dibayangi rekor kurang meyakinkan di fase empat besar yang bisa menjadi suntikan moral bagi Lionel Messi dan kolega.

Rekor Inggris di Semifinal Piala Dunia Masih Minus Semifinal melawan Argentina menjadi penampilan keempat timnas Inggris di fase empat besar Piala Dunia. Dari tiga semifinal sebelumnya, hanya mampu meraih satu kemenangan dan harus menelan dua kekalahan.

Catatan tersebut membuat timnas Inggris belum bisa disebut sebagai tim yang konsisten saat menghadapi laga penentuan menuju final piala dunia. Statistik ini tentu menjadi modal psikologis bagi Argentina yang datang dengan status juara bertahan.

Kepercayaan diri skuad Thomas Tuchel memang meningkat setelah menyingkirkan Norwegia melalui babak perpanjangan waktu pada perempat final. Namun, sejarah menunjukkan Inggris kerap gagal memanfaatkan peluang ketika sudah berada di ambang partai puncak.

Semifinal 1966 Jadi Kenangan Terindah Inggris Satu-satunya kemenangan Inggris di semifinal Piala Dunia terjadi pada edisi 1966 ketika mereka menjadi tuan rumah. Tim asuhan Alf Ramsey mengalahkan Portugal dengan skor 2-1 di Wembley Stadium.

Bobby Charlton menjadi pahlawan kemenangan lewat dua gol yang dicetaknya. Portugal hanya mampu membalas melalui penalti Eusebio sebelum Inggris mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

Kemenangan itu mengantarkan Inggris ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Mereka kemudian mengalahkan Jerman Barat 4-2 setelah perpanjangan waktu dan mengangkat trofi Jules Rimet, yang hingga kini masih menjadi satu-satunya gelar juara dunia Inggris.

Dua Kekalahan yang Masih Membekas Harapan Inggris kembali ke final pupus pada Piala Dunia 1990 di Italia. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Jerman Barat, pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti.