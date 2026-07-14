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Andika Rachmansyah
Selasa, 14 Juli 2026 | 14.43 WIB

Prediksi Prancis vs Timnas Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026: Duel Sengit Potensi Adu Penalti!

Skuad timnas Prancis. (Istimewa) - Image

Skuad timnas Prancis. (Istimewa)

JawaPos.com - Prediksi skor Prancis kontra Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 akan dibahas pada artikel ini. Laga ini menjadi salah satu partai idaman di Piala Dunia 2026. Betapa tidak, Prancis dan Spanyol merupakan duo raksasa dengan karakter berbeda.

Prancis asuhan Didier Deschamps amat mengandalkan permainan pragmatis yang disertai efektivitas dan kecepatan. Sementara timnas Spanyol versi Luis De La Fuente menekankan kontrol penuh penguasaan bola, sesuai warisan budaya sepak bola matador turun temurun.

Laga menarik ini akan dihelat di Stadion AT&T, Arlington, Amerika Serikat, Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB. Selain dari segi karakter bermain, perjalanan timnas Spanyol dan Prancis menuju semifinal piala dunia juga berbeda.

Prancis menyusuri jalan menuju semifinal dengan langkah mulus. Rekor sempurna menyapu bersih kemenangan mengiringi Kylian Mbappe dan kolega sepanjang perjalanan menuju empat besar.

Sementara Spanyol sempat ditahan imbang tanpa gol Tanjing Verde di laga perdana sebelum bangkit menyapu bersih kemenangan di sisa laga. Hanya saja, Spanyol unggul dalam hal rekor pertemuan.

Sepanjang sejarah, kedua tim sudah bertemu sebanyak 38 kali, dengan 18 di antaranya dimenangkan Tim Matador, 13 laga dimenangkan Prancis dan sisanya berakhir imbang. Selain itu, Spanyol racikan De La Fuente juga bukanlah lawan mudah bagi Prancis.

De La Fuente membawa Spanyol memenangi seluruh dua laga menghadapi Prancis asuhan Deschamps, masing-masing di ajang Piala Eropa 2024 dengan skor 2-1 dan UEFA Nations League 2024-2025 dengan skor 5-4.

Namun demikian, Deschamps mengaku tidak mempedulikan angka dan statistik. Menurut dia, Prancis sudah banyak belajar dari pertemuan dengan Spanyol di ajang-ajang sebelumnya.

"Kami mengenal Spanyol dengan baik, mereka adalah juara Eropa saat ini, dan kami juga pernah menghadapi mereka musim panas lalu di semifinal Nations League," kata Deschamps, dilansir dari Goal, Selasa (14/7).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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