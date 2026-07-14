VAR Penuh Kontroversi! 5 Keputusan Wasit Paling Disorot di Piala Dunia 2026, Lionel Messi Lolos Kartu Merah

Sejumlah keputusan VAR di Piala Dunia 2026 memicu kontroversi besar, termasuk gol yang dianulir, penalti yang ditolak, hingga Lionel Messi yang lolos dari kartu merah. (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com - Penggunaan Video Assistant Referee (VAR) di Piala Dunia 2026 kembali memicu kontroversi meski teknologi dan kewenangannya semakin diperluas FIFA. Piala Dunia 2026 menjadi edisi ketiga yang menggunakan VAR setelah diperkenalkan pada 2018.
Sejumlah keputusan penting, mulai dari gol yang dianulir, penalti yang tidak diberikan, hingga Lionel Messi yang lolos dari kartu merah, memicu perdebatan besar di kalangan pemain, pelatih, pengamat, dan suporter sepanjang turnamen.
Kali ini FIFA juga memperluas fungsi teknologi tersebut, termasuk memperbaiki kesalahan identitas saat pemberian kartu kuning demi meningkatkan akurasi keputusan wasit. Namun, perkembangan teknologi ternyata belum mampu menghilangkan polemik.
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Beberapa keputusan memang sesuai regulasi Laws of the Game, tetapi sejumlah insiden tetap menyisakan perdebatan karena dianggap merugikan salah satu tim.
Kontroversi pertama terjadi pada fase grup saat Argentina menghadapi Mesir. Tim Afrika sempat unggul dua gol, tetapi gol kedua yang dicetak Mostafa Zico akhirnya dianulir setelah pemeriksaan VAR.
Wasit menilai terdapat pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan sebelum bola masuk ke gawang. Meski pelanggaran itu terjadi cukup jauh dari momen gol, VAR tetap menelusuri fase serangan dan merekomendasikan pembatalan gol.
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Keputusan tersebut memicu protes keras dari kubu Mesir. Mereka menilai pemeriksaan VAR terlalu jauh meninjau rangkaian permainan, sementara pada momen lain justru mengabaikan dugaan pelanggaran yang seharusnya menghasilkan penalti bagi Mesir.
Federasi Mesir kemudian mengajukan protes resmi kepada FIFA. Pelatih Hossam Hassan juga mengkritik kepemimpinan wasit yang dinilai lebih banyak menguntungkan Argentina sepanjang pertandingan tersebut.
Kontroversi berikutnya terjadi saat Jerman menghadapi Paraguay. Jonathan Tah sempat mencetak gol melalui sundulan yang membuat Jerman mengira berhasil unggul 2-1.
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