Lamine Yamal Kirim Pesan Tegas kepada Lionel Messi, Demi Bawa Spanyol Juara Piala Dunia FIFA 2026

Lamine Yamal dan Lionel Messi (Bein Sports)
JawaPos.com – Lamine Yamal kembali mengungkapkan kekagumannya kepada Lionel Messi menjelang fase akhir Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (13/7), Meski menganggap Messi sebagai sosok yang menginspirasinya sejak kecil, pemain muda Spanyol itu menegaskan bahwa ambisi meraih gelar juara menjadi prioritas utama.
Yamal menyatakan siap mengesampingkan rasa hormat apabila Spanyol dan Argentina bertemu di partai final.
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Dalam sebuah wawancara, Yamal menegaskan bahwa dirinya ingin memenangkan pertandingan apabila berhasil mencapai final Piala Dunia. Pernyataan tersebut mencerminkan tekad kuat untuk membawa Spanyol meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah.
Bagi Yamal, persaingan di lapangan harus dipisahkan dari rasa kagum terhadap salah satu pemain terbaik dunia.
Yamal juga memberikan pujian terhadap penampilan Lionel Messi sepanjang turnamen. Menurutnya, Messi tetap mampu menunjukkan kualitas permainan yang sangat tinggi meskipun telah memasuki tahap akhir kariernya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa rasa hormat Yamal kepada kapten Argentina tetap terjaga di luar persaingan kompetitif.
Selain Messi, Yamal mengakui bahwa Neymar dan Cristiano Ronaldo turut menjadi inspirasi bagi banyak pesepak bola dari generasinya. Meski demikian, fokus utamanya kini adalah membawa Spanyol melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia FIFA 2026.
Apabila bertemu Argentina di final, Yamal menegaskan akan mengutamakan kemenangan tanpa dipengaruhi hubungan emosional terhadap idolanya.
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