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Antonius Oskarianto Adur
Senin, 13 Juli 2026 | 21.04 WIB

Prediksi Spanyol vs Prancis di Piala Dunia 2026: Mikel Merino Akui Kylian Mbappe Pemain Terbaik Dunia

Mikel Merino setelah cetak gol ke gawang Portugal. (Dok. IG/@sefutbol) - Image

Mikel Merino setelah cetak gol ke gawang Portugal. (Dok. IG/@sefutbol)

JawaPos.com - Mikel Merino memuji Kylian Mbappe menjelang laga tim nasional Spanyol melawan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar di AT&T Stadium, Rabu (15/7).

Pemain yang menjadi penentu kemenangan timnas Spanyol melawan Belgia tersebut melihat Prancis sebagai skuad berisikan pemain berbakat. Itulah mengapa, Mikel Merino timnya harus bermain dengan sekuat tenaga.

"Pemain-pemain yang sangat berbakat yang harus kita hadapi dengan sekuat tenaga jika ingin memenangkan pertandingan ini," kata Mikel Merino dalam sebuah wawancara dengan Sport yang dikutip dari RMC Sport, Senin (13/7).

Dari banyaknya pemain berbakat di Prancis, Merino menyoroti Kylian Mbappe. Gelandang Arsenal tersebut memujinya sebagai pemain terbaik dunia dengan dibekali fisik yang kuat.

"Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, dia membuktikannya di setiap pertandingan, dia memiliki bakat luar biasa. Secara fisik, saya pikir dia lebih unggul dari yang lain. Oleh karena itu, dia adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki Prancis dan salah satu yang harus kita awasi dengan cermat," puji Merino.

Di sisi lain, Merino mengatakan laga timnas Spanyol melawan Prancis akan banyak ditentukan dari permainan di lini tengah. Gelandang 30 tahun itu ingin La Furia Roja meredam momentum Prancis di laga semifinal.

"Semua pertandingan umumnya dimainkan di lini tengah. Kami akan selalu berusaha mempertahankan kendali permainan, karena selama transisi di mana mereka sangat kuat dan cepat, mereka dapat menimbulkan banyak kerusakan dan kami harus mengelolanya dengan baik. Kami harus mencoba untuk meredam momentum dan kekuatan mereka dengan mempertahankan penguasaan bola dan mendorong mereka mundur, ke tempat yang tidak mereka sukai," pungkas Mikel Merino.

Di Piala Dunia 2026, Merino bukanlah pilihan utama Luis De La Fuente di lini tengah timnas Spanyol. Dia lebih sering bermain dari bangku cadangan dalam dua laga terakhir melawan Portugal dan Belgia.

Meskipun demikian, Merino memberikan kontribusi penting untuk timnas Spanyol. Dua gol penentu kemenangan, sukses dicetaknya ketika laga krusial melawan Portugal dan Belgia.

Editor: Banu Adikara
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