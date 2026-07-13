Analisis Prediksi Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026: Perang The Titans Menuju Juara

JawaPos.com - Dua tim raksasa alias 'The Titans' Eropa, Prancis dan Spanyol, akan berjibaku di semifinal Piala Dunia 2026. Keduanya akan bertarung di AT&T Stadium, Airlington, Texas, Amerika Serikat, Rabu (15/7) dini hari WIB.

Bagi Prancis selaku juara dua kali Piala Dunia, duel ini menjadi semifinal ketiga Les Bleus secara berturut-turut. Kylian Mbappe dkk wajib menaklukkan juara Eropa Spanyol untuk mencapai final tahun ini.

Tim mana pun yang memenangkan pertandingan ini akan melaju ke final, di mana Inggris atau Argentina akan menjadi lawan mereka.

Pratinjau Pertandingan Prancis, yang telah lama berada di puncak hierarki sepak bola internasional, bertujuan untuk menjadi tim ketiga yang mencapai tiga final Piala Dunia berturut-turut, mengikuti jejak raksasa tradisional Jerman dan Brasil.

Sejauh musim panas ini, enam kemenangan beruntun telah membuat Les Bleus berada di tempat nyaman memimpin Grup I, kemudian menyingkirkan Swedia, Paraguay, dan Maroko, sambil mencetak 16 gol dalam prosesnya.

Setelah menyingkirkan Swedia, kemudian selamat dari 'taktik licik' La Albirroja di babak gugur berikutnya, dan terakhir kali mereka menghadapi Maroko yang tangguh di Boston.

Prancis mungkin melewatkan sejumlah peluang - terutama penalti babak pertama dari Kylian Mbappe - tetapi kapten mereka itu kemudian mencetak gol pembuka yang luar biasa sebelum memberikan umpan kepada Ousmane Dembele untuk memastikan kemenangan di perempat final.

Mbappe dan Dembele merupakan empat penyerang tangguh yang dimiliki Les Bleus, ditambah Michael Olise dan Bradley Barcola atau Desire Doue. Kolaborasi mereka telah terbukti mampu membongkar pertahanan yang paling kokoh sekalipun di Piala Dunia 2026.